Σημαντικές βροχές σημειώθηκαν και σήμερα Πέμπτη (23/10), κυρίως στα δυτικά, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:20 καταγράφηκε από τον σταθμό της Κέρκυρας και ήταν ίσο με 54 χιλιοστά. Ακολούθησαν ο Μανταμάδος Λέσβου με ύψος βροχής 47,8 χιλιοστά, τα Κήθυρα (31,4), η Αγία Παρασκευή Λέσβου (29,2) και η Χίος (25,8).

Παράλληλα, μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του 24ώρου έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 986 κεραυνοί πάνω από την ξηρά και 17.254 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.