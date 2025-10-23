Πρακτικό οδηγό για την προσαρμογή των επιχειρήσεων προς την Οδηγία NIS2 για την κυβερνοασφάλεια εκπόνησε ο ΣΕΒ. Ο Οδηγός αυτός παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία του Συνδέσμου με κεντρική ομιλήτρια την Υποδιοικήτρια Επιτελικού Σχεδιασμού στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, κα. Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Η Οδηγία αφορά περί τις 2000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπάγονται σε αυτήν λόγω μεγέθους (πάνω από 250 εργαζόμενοι ή ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 50 εκατ.) ή επειδή λειτουργούν σε τομείς υψηλής κρισιμότητας.

Η Οδηγία προσδιορίζει ελάχιστες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, που περιλαμβάνουν τo πεδίο πρόληψης περιστατικών ασφαλείας, διαχείρισής τους και ανάκαμψης από αυτά, καθώς και την υποχρέωση γνωστοποίησης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σε περιπτώσεις σημαντικών περιστατικών.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κα. Ράνια Αικατερινάρη τόνισε : «Ο ΣΕΒ στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις στην εποχή της ψηφιακής προστασίας, όπου η κυβερνοασφάλεια έχει γίνει θεμέλιο στρατηγικής, εμπιστοσύνης και βιωσιμότητας. Με τον Οδηγό Συμμόρφωσης με τον Ν. 5160/2024 και την Οδηγία NIS2 που παρουσιάσαμε σήμερα, παρέχουμε γνώση, εργαλεία και ουσιαστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ώστε να μετατρέψουν τη συμμόρφωση σε στρατηγική δύναμη. Γιατί η πραγματική ισχύς τους κρύβεται στην πρόληψη, τη διαχείριση κινδύνων, τη συνεχή εκπαίδευση και την επένδυση στην προστασία όλων των κρίσιμων συστημάτων και της εφοδιαστικής τους αλυσίδας».

H κα. Γιαννακάκη υπογράμμισε ότι «στόχος της Εθνικής Αρχής είναι να στέκεται ως συνεργάτης των επιχειρήσεων, προσφέροντας καθοδήγηση, υποστήριξη και, όταν χρειάζεται, παρέμβαση. Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι, με σωστό προγραμματισμό, έγκαιρη προετοιμασία και συνεργασία, οι επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν τη συμμόρφωση με τη NIS2 σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, χτίζοντας εμπιστοσύνη στους πελάτες και εταίρους τους, ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και προστατεύοντας κρίσιμες υποδομές και δεδομένα».

Η διευθύντρια του τομέα Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, κα. Μάγκυ Αθανασιάδη, ανέφερε ότι «τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων αυξάνονται ραγδαία, με το κόστος κάθε παραβίασης να φτάνει σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης ακόμη και τα Euro4,9 εκ. Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η NIS2 δεν είναι απλώς ένα ακόμη ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που προσθέτει βάρος στις επιχειρήσεις. Αντίθετα, αποτελεί έναν πραγματικό σύμμαχο, που δείχνει τον δρόμο προς την ανθεκτικότητα».