Δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «η κυβέρνηση ενισχύει σταθερά τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας, διατηρώντας και αυξάνοντας τα επιδόματα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τα εργαλεία στήριξης των οικογενειών μέσα από στοχευμένα προγράμματα, νέες υπηρεσίες και φορολογικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα και ενισχύουν την αυτονομία των πολιτών», τοποθετήθηκε στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, για την Κοινωνική Ασφάλιση, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η κ. Μιχαηλίδου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή ενός από τα δώδεκα ενοίκια, που τίθεται σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πρόσθετη ενίσχυση του επιδόματος στέγασης και όχι για απλή προσαύξησή του.

Η υπουργός παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία για τα δύο μέτρα:

– Η επιστροφή ενός από τα δώδεκα ενοίκια, που ξεκινά την 1η Νοεμβρίου, αποτελεί μια νέα, πρόσθετη ενίσχυση για 1 εκατομμύριο δικαιούχους, με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ. Το μέτρο αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά προς το επίδομα στέγασης, το οποίο καλύπτει σήμερα περίπου 300.000 νοικοκυριά με ανώτατο ποσό τα 210 ευρώ.

– Ο προϋπολογισμός για την επιστροφή ενοικίου ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ, ποσό που έρχεται να προστεθεί στην συνολική κρατική δαπάνη για το επίδομα στέγασης που ανέρχεται στα 334 εκατ. ευρώ. Το κράτος αυξάνει κατά 69% την οικονομική ενίσχυση των πολιτών για τις στεγαστικές ανάγκες επιδότησης ενοικίου.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μόνιμο μηχανισμό ελάφρυνσης που λειτουργεί παράλληλα με τα υφιστάμενα επιδόματα, δίνοντας στους δικαιούχους ουσιαστική οικονομική ανάσα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση ή αλλαγή κριτηρίων.

Αναφερόμενη στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε το δεύτερο παράδειγμα ενίσχυσης που αφορά στο επίδομα παιδιού:

– οι φορολογικές ελαφρύνσεις που τίθενται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026 έχουν στο κέντρο την οικογένεια και έτσι λειτουργούν συμπληρωματικά προς το επίδομα παιδιού (Α21) αυξάνοντας σημαντικά το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα.

– Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα 38.000 ευρώ, η οποία σήμερα λαμβάνει 168 ευρώ τον μήνα από το επίδομα παιδιού (Α21), με τη νέα φορολογική κλίμακα, θα έχει επιπλέον όφελος 360 ευρώ τον μήνα, δηλαδή συνολικά 4.300 ευρώ τον χρόνο επιπλέον από όσα ήδη λαμβάνει.

– Ακόμη και μια οικογένεια με ένα παιδί και παρόμοιο εισόδημα, θα εξοικονομεί γύρω στα 50 ευρώ μηνιαίως, ποσό μεγαλύτερο από την κατώτατη κλίμακα του επιδόματος παιδιού.

Η υπουργός σημείωσε ότι αυτή η διττή στρατηγική -ενίσχυση μέσω επιδομάτων και παράλληλη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος- αποτυπώνει την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει μόνιμα και στοχευμένα τα νοικοκυριά, με δίκαιο και αποδοτικό τρόπο.