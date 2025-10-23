Με μήκος 4,1 μέτρα, αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα και χώρο αποσκευών 475 λίτρων, το Epiq συνδυάζει πρακτικότητα, σχεδιαστική καθαρότητα και τεχνολογία αιχμής σε μια προσιτή πρόταση για την καθημερινή ζωή.

Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, ενώ θα αποτελέσει το entry μοντέλο στη νέα εποχή ηλεκτροκίνησης της Skoda — φέρνοντας τη βιώσιμη τεχνολογία πιο κοντά από ποτέ στους οδηγούς.

«Το Epiq προσφέρει μια καθαρή ματιά στο επόμενο κεφάλαιο της αμιγώς ηλεκτρικής μας γκάμας. Ενσωματώνει την ουσία της Skoda: μοντέρνο, στιβαρό σχεδιασμό, ευρύχωρο εσωτερικό σε συμπαγές αποτύπωμα και Simply Clever λεπτομέρειες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Και όλα αυτά, σε μια πραγματικά ελκυστική τιμή. Με το Epiq, κάνουμε την ηλεκτροκίνηση πιο ανθρώπινη, πιο απλή και πιο συναρπαστική από ποτέ.»

Με διαστάσεις μόλις 4,1 μέτρων, το Epiq φιλοξενεί άνετα πέντε επιβάτες, προσφέρει 475 λίτρα χώρο αποσκευών και αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα. Είναι ιδανικό για αστικές μετακινήσεις αλλά και για αποδράσεις εκτός πόλης και συνδυάζει πρακτικότητα, οικονομία και οδηγική άνεση. Η έκδοση παραγωγής θα τοποθετηθεί κάτω από το Elroq, ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Skoda, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά προσιτών EVs που «εκδημοκρατίζουν» την ηλεκτρική τεχνολογία.