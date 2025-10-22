Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο επιβαίνοντες. Την πληροφορία έκανε γνωστή ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι πρόκειται για την πρώτη ανάλογη επιχείρηση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, το περιστατικό αποτελεί το όγδοο αμερικανικό πλήγμα κατά φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου. Τα προηγούμενα επτά είχαν πραγματοποιηθεί στην Καραϊβική, με συνολικό απολογισμό τουλάχιστον 34 νεκρούς.

«Δύο ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία εξαπολύθηκε σε διεθνή ύδατα. Οι δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», ανέφερε ο υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Χέγκσεθ τόνισε: «Όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα κήρυξε τον πόλεμο στην πατρίδα μας, αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορά μας, εναντίον του λαού μας. Δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση, μόνο απονομή δικαιοσύνης». Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο που φέρεται να δείχνει το πλήγμα στο ταχύπλοο.

Οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον, με στόχο την αντιμετώπιση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχουν προκαλέσει έντονη διπλωματική ένταση στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.