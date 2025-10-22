Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση μιας γυναίκας που κρατούνταν για χρόνια σε συνθήκες απομόνωσης. Οι εισαγγελικές αρχές της Ναντ ανακοίνωσαν ότι ασκήθηκε δίωξη σε έναν 82χρονο άνδρα και μια 60χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να την κρατούσαν φυλακισμένη, «με βασανιστήρια ή βάρβαρες πράξεις».

Το θύμα, μια 45χρονη «ψυχικά εύθραυστη» γυναίκα, νοσηλεύεται με υποθερμία, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Αντουάν Λερουά, ο οποίος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της εφημερίδας Ouest-France. Η γυναίκα φέρεται να εξαναγκάστηκε να ζει για περίπου πέντε χρόνια στον κήπο ή στο γκαράζ του σπιτιού των κατηγορουμένων.

Ο 82χρονος τελεί υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ η 60χρονη προφυλακίστηκε. Ο ηλικιωμένος, που παραμένει στο σπίτι του στη Σεν-Μολφ, αρνήθηκε να μιλήσει στους δημοσιογράφους, κρατώντας κλειστά τα πατζούρια και αποφεύγοντας κάθε επαφή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 14 Οκτωβρίου, όταν η γυναίκα κατάφερε να δραπετεύσει την ώρα που ο άνδρας έβλεπε τηλεόραση. Η 45χρονη, μισόγυμνη και σε κατάσταση σοκ, ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες, λέγοντάς τους ότι την κρατούσαν «έγκλειστη» επί πέντε χρόνια.

Όπως κατέθεσε, ζούσε αρχικά με μια άλλη γυναίκα στο ίδιο σπίτι, μέχρι την εμφάνιση του ηλικιωμένου. Από τότε της ζητήθηκε να φύγει από το εσωτερικό και να μείνει στον κήπο, σε σκηνή ή στο γκαράζ. Η αστυνομική έρευνα επιβεβαίωσε πλήρως την αφήγησή της.

Συνθήκες φρίκης και κακοποίησης

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η γυναίκα περνούσε τον περισσότερο χρόνο της κλειδωμένη στο γκαράζ. «Κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε δοχείο ή σακούλες, και έτρωγε χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Την εμπόδιζαν να βγει έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την πόρτα του γκαράζ μπλοκαρισμένη με μεγάλες πέτρες, ώστε να μην μπορεί να ανοίξει από μέσα. Η εικόνα που περιγράφεται παραπέμπει σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης και κακομεταχείρισης.

Οι κατηγορίες και η πορεία της έρευνας

Η 45χρονη θεωρούνταν «εξαφανισμένη» από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι τραπεζικοί της λογαριασμοί χρησιμοποιούνταν μόνο για να μεταφέρονται χρηματικά ποσά στους κατηγορούμενους, οι οποίοι «παραδέχθηκαν ένα μέρος των γεγονότων», επιχειρώντας ωστόσο να τα υποβαθμίσουν.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες για «περιορισμό ανθρώπου με βασανιστήρια ή βάρβαρες ενέργειες», αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για απάτη και εκμετάλλευση «αδύναμου προσώπου».