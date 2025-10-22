Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής καριέρας του στον Παναθηναϊκό, ο Ζέκα επιστρέφει στο Τριφύλλι, αυτή τη φορά σε ένα νέο ρόλο, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος στην αγορά της γενέτειρας του, της Πορτογαλίας αλλά και στη Λατινική Αμερική.

Ο Ζέκα έχει ήδη ενταχθεί στο MIP (Master for International Players), πρόγραμμα εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της UEFA, όπου πρώην ποδοσφαιριστές λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για το management ποδοσφαιρικών συλλόγων.

«Νιώθω ότι δεν έφυγα στιγμή από τον Παναθηναϊκό και φυσικά είμαι περισσότερο από χαρούμενος που θα συνεχίσω να προσφέρω στον σύλλογο που αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, σ’ αυτό το νέο βήμα που ξεκινάω. Στόχος είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις σε έναν τομέα που παίζει καθοριστικό ρόλο πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο», ήταν τα λόγια του Ζέκα μετά την έναρξη της συνεργασίας του.