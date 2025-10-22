Η πρόσφατη απόφαση (καθαρά με πολιτικές προεκτάσεις) των διοργανωτών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος γυμναστικής στη Τζακάρτα της Ινδονησίας να απαγορεύσουν τη συμμετοχή στην αποστολή του Ισραήλ έχει ανάψει φωτιές.

Την ίδια ώρα που το CAS δεν έκανε δεκτό το αίτημα 6 αθλητών του Ισραήλ να αποφασίσει άμεσα την άρση των απαγορευτικών μέτρων.

Η Ινδονησία έχει ιστορικό μεγάλης κόντρας με το Ισραήλ, καθώς στους Ασιατικούς αγώνες του 1962 που διοργάνωσε, είχε προβεί σε ανάλογη κίνηση απαγορεύοντας τη συμμετοχή των Ισραηλινών αθλητών.

Μια κίνηση που οδήγησε στον αποκλεισμό της από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 1964 από τη ΔΟΕ. Αν και η απόφαση αργότερα ανατράπηκε, η Ινδονησία μποϊκοτάρισε αυτούς τους αγώνες και δεν συμμετείχε.

«Είναι σεβαστή η απόφαση η οποία ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση. Διακυβεύονται μεγαλύτερα συμφέροντα όπως είναι η διασφάλιση ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με ασφάλεια, τάξη και επιτυχία για όλους τους εμπλεκόμενους» ήταν η δήλωση του προέδρου της ολυμπιακής επιτροπής της Ινδονησίας Ράτζα Σάπτα Οκτοχάρι.

Όμως και ο ίδιος ξέρει ότι πλέον ακόμα και οι λίγες πιθανότητες που είχε η χώρα του να αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036 (έχει θέσει υποψηφιότητα) εξανεμίστηκαν ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες κυρώσεις στη χώρα.

«Πρόκειται για μια κατάφωρη πράξη διάκρισης που παραβιάζει άμεσα τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς αθλητισμού, δηλαδή την ισότητα, την ουδετερότητα και το σεβασμό μεταξύ των εθνών» τόνισε ο Σπύρος Καπράλος, πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και αντιπρόεδρος της Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και συνέχισε:

«Ο αθλητισμός πρέπει να παραμείνει γέφυρα μεταξύ των εθνών, όχι όπλο διχασμού.

Η συνεχιζόμενη πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να διαβρώσει τα ίδια τα θεμέλια του διεθνούς αθλητισμού.

Η πολιτική δεν έχει θέση στον αθλητισμό».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η Ινδονησία δεν τήρησε τις διεθνείς δεσμεύσεις μετά την ακύρωση των Παγκόσμιων Αγώνων Παράκτιας Γυμναστικής του 2023 και δεν έχει ακόμη αποζημιώσει την Ένωση Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών για τις οικονομικές απώλειες που υπέστη.

«Η Ινδονησία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν τηρεί το πνεύμα ή τις ευθύνες ενός παγκόσμιου αθλητικού οικοδεσπότη», είπε χαρακτηριστικά προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει ισχυρότερα μέτρα κατά των διακρίσεων στον αθλητισμό.

Ο Καπράλος υπογράμμισε ότι οι Ολυμπιακές αξίες της συμπερίληψης, του σεβασμού και της ισότητας πρέπει να καθοδηγούν όλα τα έθνη που συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες. «Η πολιτική δεν έχει θέση στον αθλητισμό», κατέληξε.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απόφαση της Ινδονησίας να απαγορεύσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η Ινδονησία, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο με μουσουλμανική πλειοψηφία, δεν έχει επίσημους διπλωματικούς δεσμούς με το Ισραήλ και επικαλέστηκε την μακροχρόνια πολιτική και διπλωματική της στάση για την απόφαση.

Είναι σίγουρο όμως ότι θα το βρει μπροστά της.

Τον Ιούλιο του 2023, η Ινδονησία αποσύρθηκε από τη διοργάνωση των Παγκόσμιων Αγώνων Παράκτιας Ζώνης της ANOC μετά από διαμάχη σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, και νωρίτερα την ίδια χρονιά δεν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Under-20, αφού άνθρωποι της κυβέρνησης διαφώνησαν με τη συμμετοχή του Ισραήλ στην ίδια διοργάνωση.

«Η Ινδονησία δεν είναι άξια να φιλοξενήσει αθλητικές εκδηλώσεις και θα δράσουμε σε όλα τα επίπεδα για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα παραμείνει έτσι» τόνισε η Γιαλέντ Αραντ, πρόεδρος της ολυμπιακής επιτροπής του Ισραήλ και η ιστορία δεν θα τελειώσει εδώ.