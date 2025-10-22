Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στη Σμύρνη θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, αντιστοίχως.

Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προηγούμενη συνάντηση για Μ.Ο.Ε. είχε λάβει χώρα στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.