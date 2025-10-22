Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αξία του έργου του.
Όπως ανέφερε, “Α. Μια παρακαταθήκη ρυθμού, στίχου, μελωδίας, διαρκούς συνειδησιακής αναζήτησης.
Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος, αποτύπωσε για δεκαετίες τις αγωνίες και τα όνειρα ιδίως των νέων ανθρώπων. Εκφράζω στους οικείους του τα συλλυπητήριά μου”.
