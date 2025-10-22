Από το Oakland της California στους New York Times, κι από τη σκηνή του Conan στο TIME Magazine, ο Sammy Obeid καταφτάνει στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά ασταμάτητου γέλιου. Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στο ΑRCH CLUB, στην Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00 και το πρόγραμμα ξεκινά στις 20:00.
Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς πορείας, εμφανίστηκε στο America’s Got Talent του NBC και προκρίθηκε στον γύρο του Λας Βέγκας, ενώ έγινε ο πρώτος κωμικός που εμφανίστηκε στο Food Network, στην εκπομπή Throwdown with Bobby Flay. Το LA Weekly εξήρε τη «δύναμη της θέλησης» του Sammy, τόσο στη σκηνή όσο και στον τρόπο ζωής του, ενώ το LA Mag συνέστησε θερμά τις παραστάσεις του. Το TIME Magazine του αφιέρωσε profile άρθρο, το οποίο ακολούθησε δημοσίευση στους New York Times, όπου η κωμωδία του περιγράφεται ως «γεμάτη λογοπαίγνια» και «ευρηματικές ανατροπές».
Το πρώτο του άλμπουμ, Get Funny or Die Trying, ψηφίστηκε από το iTunes ως ένα από τα καλύτερα comedy albums του 2013. Ο Sammy έχει ιδρύσει τη δική του κωμική πλατφόρμα, το KO Comedy, και γράφει συχνά στο προσωπικό του blog… δίνοντας απρόσκλητες συμβουλές.
