Γερμανία θα αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στην Ισλανδία για την επιτήρηση του Αρκτικού Ωκεανού, λόγω της αυξανόμενης ρωσικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η νέα αυτή βάση στην Ισλανδία θα λειτουργεί ως σταθμός ανεφοδιασμού και υποστήριξης για τη γερμανική ναυτική δύναμη, ενώ παράλληλα τα αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας θα αναλάβουν την επιτήρηση και ανίχνευση υποβρυχίων σε μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις. Η συνεργασία αυτή μεταξύ Γερμανίας και Ισλανδίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμμαχίας στο ΝΑΤΟ, που περιλαμβάνει και ασκήσεις με τη συμμετοχή άλλων χωρών, για να αντιμετωπιστούν οι υβριδικές απειλές και οι κυβερνοεπιθέσεις.

Η Γερμανία ενισχύει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία στον Αρκτικό Κύκλο, επιλέγοντας την Ισλανδία ως κεντρικό σημείο για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων, πλοίων εφοδιασμού, υποβρυχίων και αεροσκαφών ναυτικής περιπολίας P-8A Poseidon. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, με ιδιαίτερη ανησυχία για την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων δεδομένων και των εμπορικών οδών. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πίστοριους, τόνισε τη στρατηγική σημασία της γεωγραφικής θέσης της Ισλανδίας, που αποτελεί πύλη για τον Αρκτικό Κύκλο και γέφυρα προς τον Βόρειο Ατλαντικό, προς ΗΠΑ και Καναδά.

Η στρατιωτική συνεργασία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η Γερμανία επιδιώκει να προασπίσει όχι μόνο τα εθνικά της συμφέροντα αλλά και την ασφάλεια της Ευρώπης εν μέσω αυξανόμενης ρωσικής επιθετικότητας στην περιοχή. Η υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας υπογράμμισε τη σημασία της Γερμανίας ως ηγετικής δύναμης στην προώθηση της ασφάλειας και της άμυνας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο Πίστοριους βρίσκεται σε περιοδεία στις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, αναζητώντας επιπλέον συνεργασίες για την ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας στον Βόρειο Ατλαντικό.

Συνολικά, το σχέδιο του Βερολίνου για την ανάπτυξη βάσης στην Ισλανδία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην αμυντική του πολιτική, δίνοντας έμφαση στην παρουσία και την επιτήρηση στον Αρκτικό Κύκλο, που θεωρείται πλέον κρίσιμη περιοχή για τη γεωπολιτική ισορροπία, τις εμπορικές οδούς και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.