Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τους νέους κανόνες για τις άδειες οδήγησης, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούν σχεδόν 20.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ.

Για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης εκτός συνόρων, η αφαίρεση, αναστολή ή περιορισμός άδειας οδήγησης θα κοινοποιείται στη χώρα της ΕΕ που την εξέδωσε. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα η μία την άλλη για αποφάσεις σχετικές με σοβαρές παραβάσεις, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, εμπλοκή σε θανατηφόρο τροχαίο ή υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 50 χλμ./ώρα και άνω.

Ο εισηγητής της σχετικής έκθεσης, ευρωβουλευτής Ματέο Ρίτσι (Σοσιαλιστές, Ιταλία), δήλωσε ότι «επί του παρόντος, σχεδόν το 40% των οδηγών των οποίων η άδεια ανακλήθηκε ή αναστέλλεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, μένουν ατιμώρητοι». Όπως πρόσθεσε, «ένα ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα παρακολούθησης θα συμβάλει στην πρόληψη ατυχημάτων και στη διάσωση ανθρώπινων ζωών».

Ψηφιακή άδεια οδήγησης και νέες προδιαγραφές

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η ψηφιακή άδεια οδήγησης θα αποτελεί σταδιακά την κύρια μορφή στην ΕΕ και θα είναι διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα. Οι οδηγοί θα διατηρούν τη δυνατότητα να ζητούν και έντυπη μορφή. Η εισηγήτρια της έκθεσης για τις ψηφιακές άδειες, Γιούτα Πάουλους (Πράσινοι, Γερμανία), ανέφερε: «Έως το 2030, η νέα οδηγία για την ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης θα εισαγάγει την ψηφιακή άδεια, παρέχοντας στους πολίτες πλήρη ελευθερία επιλογής μεταξύ ηλεκτρονικής και φυσικής κάρτας».

Οι αναθεωρημένοι κανόνες προβλέπουν επίσης νέες προδιαγραφές για την εκπαίδευση των νέων οδηγών, με έμφαση στην ασφάλεια πεζών, παιδιών, ποδηλατών και άλλων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Δοκιμαστική περίοδος για νέους οδηγούς

Ο νέος κανονισμός εισάγει δοκιμαστική περίοδο τουλάχιστον δύο ετών για τους αρχάριους οδηγούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες και κυρώσεις για παραβάσεις όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή παιδικών καθισμάτων.

Οι νέοι οδηγοί θα μπορούν να αποκτούν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (κατηγορίας Β) από τα 17 τους, οδηγώντας όμως μόνο υπό την επίβλεψη έμπειρου οδηγού έως τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Διάρκεια ισχύος και επαγγελματικές άδειες

Οι νέες άδειες οδήγησης θα ισχύουν για 15 έτη για μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, ενώ στις χώρες όπου χρησιμοποιούνται και ως δελτίο ταυτότητας, η ισχύς τους μπορεί να μειωθεί στα 10 έτη. Για φορτηγά και λεωφορεία η διάρκεια ισχύος ορίζεται στα πέντε έτη.

Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να μειώνουν την ισχύ της άδειας για οδηγούς άνω των 65 ετών και να απαιτούν συχνότερους ιατρικούς ελέγχους ή επαναληπτικά μαθήματα.

Για την κάλυψη της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, οι νέοι κανόνες επιτρέπουν την απόκτηση άδειας οδήγησης φορτηγού (κατηγορίας Γ) από τα 18 και λεωφορείου (κατηγορίας Δ) από τα 21, εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας. Χωρίς αυτό, τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν στα 21 και 24 έτη αντίστοιχα.

Εφαρμογή των νέων διατάξεων

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν τρία χρόνια για να ενσωματώσουν τις διατάξεις στο εθνικό τους δίκαιο και έναν επιπλέον χρόνο για την πλήρη εφαρμογή τους.