Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, ο Χάνσι Φλικ έκανε αίσθηση με την επιλογή του να ξεκινήσει έναν 17χρονο ποδοσφαιριστή, άγνωστο στο ευρύ κοινό, αλλά πολλά υποσχόμενο για το μέλλον. Ο λόγος για τον Ντρο Φερνάντεθ, ή κατά κόσμον Πέδρο Φερνάντεθ, έναν μεσοεπιθετικό γεννημένο το 2008, που θεωρείται ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα της νέας γενιάς της Μπαρτσελόνα.

Ο νεαρός άσος γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2008 στο Νιγκρά της Γαλικίας και εντάχθηκε στη Μασία το 2022, ξεκινώντας από την ομάδα Κ15. Παρότι η μητέρα του κατάγεται από τις Φιλιππίνες, ο Φερνάντεθ επέλεξε να εκπροσωπήσει την Ισπανία, αγωνιζόμενος ήδη με τις εθνικές Κ15, Κ16, Κ17 και Κ18.

Ο Φλικ εντυπωσιάστηκε από τις επιδόσεις του νεαρού στη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας στην Ασία, όπου ο 17χρονος πέτυχε το πρώτο του γκολ στο φιλικό με τη Βίσελ Κόμπε (3-1), αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Το στιλ παιχνιδιού του παραπέμπει σε Ινιέστα και Τιάγκο Αλκάνταρα, με υψηλή τεχνική, οξυδέρκεια και ψυχραιμία με την μπάλα, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδανικό τόσο για τη θέση “10”, όσο και για τα άκρα ή ακόμη και το “8”.

Ο Φερνάντεθ ήδη έκανε μία συμμετοχή στη La Liga, βασικός για 45 λεπτά στη νίκη 2-1 απέναντι στη Σοσιεδάδ, και πλέον μπαίνει για τα καλά στα πλάνα του Χάνσι Φλικ.

Ένας 17χρονος έτοιμος να ζήσει τη δική του ποδοσφαιρική ιστορία με την Μπαρτσελόνα – και να πάρει το (ευρωπαϊκό) «βάπτισμα του πυρός» απέναντι στον Ολυμπιακό.