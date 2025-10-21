Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να περάσει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, για την καθιερωμένη τελετή παράδοσης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ φτάνει – εκτός απροόπτου – στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στο βιβλίο της διπλωματικής ιστορίας θα γραφτεί ως η πρώτη γυναίκα «ένοικος» της αμερικανικής πρεσβείας στη χώρα μας.

Ο σχεδιασμός των Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως προς τον χρονισμό δεν έχει γίνει, όπως όλα δείχνουν, εν κενώ καθώς στις 6 και 7 Νοεμβρίου διεξάγεται στην Αθήνα το ενεργειακό γεγονός της χρονιάς, η έκτη συνάντηση της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), για το οποίο θα βρεθεί στην Ελλάδα και ο ισχυρός υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, με όλες τις προεργασίες του μεγαλεπήβολου πρότζεκτ να περνούν από τα χέρια του Έλληνα ΥΠΕΝ, Σταύρου Παπασταύρου.

Στον βαθμό που η νέα πρέσβης των ΗΠΑ έχει ήδη προϊδεάσει πως τα ενεργειακά επί των δικών της ημερών θα αποτελέσουν μείζονα προτεραιότητα, δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει από ένα τέτοιο μομέντουμ