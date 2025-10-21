Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να περάσει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, για την καθιερωμένη τελετή παράδοσης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ φτάνει – εκτός απροόπτου – στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στο βιβλίο της διπλωματικής ιστορίας θα γραφτεί ως η πρώτη γυναίκα «ένοικος» της αμερικανικής πρεσβείας στη χώρα μας.

Ο σχεδιασμός των Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως προς τον χρονισμό δεν έχει γίνει, όπως όλα δείχνουν, εν κενώ καθώς στις 6 και 7 Νοεμβρίου διεξάγεται στην Αθήνα το ενεργειακό γεγονός της χρονιάς, η έκτη συνάντηση της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), για το οποίο θα βρεθεί στην Ελλάδα και ο ισχυρός υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, με όλες τις προεργασίες του μεγαλεπήβολου πρότζεκτ να περνούν από τα χέρια του Έλληνα ΥΠΕΝ, Σταύρου Παπασταύρου.

Στον βαθμό που η νέα πρέσβης των ΗΠΑ έχει ήδη προϊδεάσει πως τα ενεργειακά επί των δικών της ημερών θα αποτελέσουν μείζονα προτεραιότητα, δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει από ένα τέτοιο μομέντουμ

Τελευταία Νέα