Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της τρίτης στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 8 παρά τέταρτο στην Εγνατία, στο ύψος της 3ης Σεπτεμβρίου, μπροστά από το ΠΑΜΑΚ, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα μετά από σύγκρουση ιδιωτικού ασθενοφόρου με ΙΧ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του MEGA, το ιδιωτικό ασθενοφόρο κατέβαινε την 3ης Σεπτεμβρίου, και το όχημα ήταν επί της Εγνατίας και υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν.

Στο ασθενοφόρο, σημειώνεται πως δεν υπήρχε ασθενής, ενώ η αστυνομία παίρνει καταθέσεις απ΄τους δύο οδηγούς.