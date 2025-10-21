«Ελάτε να με συλλάβετε» φέρεται να είπε 18χρονος όταν κάλεσε τη Αστυνομία για να τους αναφέρει ότι έπνιξε τη μητέρα του, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 12:30 όταν οι αστυνομικές αρχές των Τρικάλων δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από έναν νεαρό, ο οποίος ανέφερε ότι με μια πετσέτα έπνιξε την μητέρα του και περιμένει τους άνδρες της ΕΛΑΣ για να τον συλλάβουν. Άμεσα στο σημείο της δολοφονίας έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στον 18χρονο μητροκτόνο, ενώ στο σπίτι, όπου συνέβη το έγκλημα, έφτασε και ο ιατροδικαστής.

Τι φέρεται να είπε ο μητροκτόνος στους αστυνομικούς

Στις πρώτες ερωτήσεις των αστυνομικών φέρεται να απαντούσε ότι δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση, καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι. «Τη σκότωσα γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 18χρονος.

Γείτονες μίλησαν στο trikalavoice.gr για συχνές φασαρίες μεταξύ μάνας και γιου. Ο 18χρονος είχε και μια αδελφή που έμενε όμως στον Βόλο.

Πώς συνέβη το έγκλημα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι έβλεπε μαζί με τη μητέρα του τηλεόραση όταν σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο. Πήρε την πετσέτα, επέστρεψε στο σαλόνι κι έπνιξε τη μητέρα του από πίσω, ενώ καθόταν στον καναπέ.

«Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του»

«Έμενε με τον πατέρα του και προχθές ήρθε εδώ, έφυγε την Κυριακή και ήρθε πάλι χθες εδώ. Δεν μας είπαν τίποτα. Ούτε ακούσαμε τίποτα, ούτε καταλάβαμε τίποτα. Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του», λέει στο MEGA η θεία του θύματος.

Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του, ενώ δεν επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του. «Δεν είχαν και τόσο καλές (σχέσεις), αλλά τελευταία είχαν καλές. Τότε που ήταν πιο μικρός δεν ήταν τόσο καλά. Κρίμα για το παιδί, είναι μικρό παιδί», σημειώνει η θεία του.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις. Οι λόγοι που οδήγησαν τον 18χρονο στην αποτρόπαιη πράξη παραμένουν άγνωστοι.