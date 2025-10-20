Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση, εξαιτίας των τραυματισμών και των προβλημάτων που προκλήθηκαν.

20/10/2015 – 18h10 : 🌪TORNADE À ERMONT Voici les impressionnantes images de la tornades qui a touché Ermont en fin d’après midi. Elle a provoqué d’importants dégâts entre Ermont et Sannois. Vidéo de Mlb Nini pour @MeteoNordParis pic.twitter.com/4Qd6WXXlmt — Météo Nord Parisien 🌪⚡🌈☀ (@MeteoNordParis) October 20, 2025

Αρκετές πόλεις στην περιοχή Βαλ ντ’ Ουάζ επλήγησαν από ισχυρή καταιγίδα αργά το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 5:45 μ.μ.

Κατέρρευσαν γερανοί

Οι ριπές ανέμου και ένας ανεμοστρόβιλος προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης τριών γερανών. Η νομαρχία ανακοίνωσε ότι αυτή η καταιγίδα είχε αποτέλεσμα έναν νεκρό και τέσσερις σοβαρά τραυματίες στο Ερμόν.

«Ένα άτομο πέθανε, τέσσερα βρίσκονται σε απόλυτη έκτακτη ανάγκη και πέντε βρίσκονται σε σχετική έκτακτη ανάγκη», ανέφερε η νομαρχία νωρίς το βράδυ της Δευτέρας.

A damaging #tornado hit slightly north west of Paris, France, today, destroying three cranes and several roofs, leaving one dead. pic.twitter.com/lPRK52UmSS — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) October 20, 2025

Περιέγραψε το περιστατικό με τον ανεμοστρόβιλο ως «επεισόδιο σφοδρών ανέμων που έχει πλέον τελειώσει» κατά τη διάρκεια του οποίου «γερανοί έπεσαν και στέγες αποκολλήθηκαν».

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ALERTE – Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d’une violente #tornade dans le Val-d’Oise au nord de Paris. Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d’Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

«Πυροσβέστες και δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Ερμόν, την Ομπόν, το Αντιγί, το Μονμορανσί και τη Φρανκονβίλ, καθώς υπάρχουν πολλές κλήσεις για επέμβαση που συνδέονται με ένα επεισόδιο ισχυρών ανέμων», διευκρινίζει η νομαρχία της Βαλ ντ’ Ουάζ.

«Ο τελευταίος θανατηφόρος ανεμοστρόβιλος στη Γαλλία χρονολογείται από την Κυριακή 3 Αυγούστου 2008. Τότε, ο ανεμοστρόβιλος Hautmont προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, τον σοβαρό τραυματισμό 18 και προκάλεσε σημαντικές ζημιές», δήλωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία.