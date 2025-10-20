Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σουηδίας ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Γκράχαμ Πότερ ως νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του Γιον Νταλ Τόμασον. Ο Δανός προπονητής πλήρωσε την απογοητευτική πορεία της ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, με αποκορύφωμα τις δύο διαδοχικές ήττες από το Κόσοβο.

Ο Πότερ, ο οποίος αποχώρησε από τη Γουέστ Χαμ πριν από δύο εβδομάδες, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Μάρτιο του 2026 με την ομοσπονδία και επιστρέφει σε μια χώρα όπου έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα από το πέρασμά του στην Όστερσουντ.

Σύμφωνα με τα σουηδικά ΜΜΕ, ο 49χρονος Άγγλος θα καθοδηγήσει τη Σουηδία στα εναπομείναντα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Σε περίπτωση που η ομάδα εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ, η συνεργασία των δύο πλευρών θα επεκταθεί αυτόματα έως το τέλος της διοργάνωσης.

Όσα δήλωσε ο Πότερ:

«Είναι τεράστια τιμή και πηγή έμπνευσης για μένα να αναλαμβάνω τη Σουηδία. Η χώρα διαθέτει ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας που αγωνίζονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στόχος μου είναι να δημιουργήσω τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποδώσουμε στο μέγιστο και να επιστρέψουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».