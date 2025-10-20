Μήνυμα εγρήγορσης για τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στο μέλλον έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της Συνόδου των MED9, που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επεσήμανε: «Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα σε σχέση με την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς και ειδικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που αντιμετωπίζουμε ακόμη ψηλές τιμές, υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη. Συνεπώς, μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, μέσω σημαντικών επενδύσεων, μέσω διασυνδέσεων και δικτύων θα πρέπει να είναι μια πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την κοινή ενεργειακή στρατηγική μας», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής της MED 9.

«Επιπροσθέτως, είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε σχέση με την απανθρακοποίηση, προετοιμαζόμενοι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες. Και διαισθάνομαι ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των 9 ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε μεταξύ των στόχων απανθρακοποίησης που έχουμε ήδη θέσει και μιας ισότιμης έμφασης στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο επίτευξης των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως ευρωπαϊκή ένωση», προσέθεσε.

Για την ευρωπαϊκή άμυνα, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα κατευθύνεται προς τον πόλεμο στην Ουκρανία και ασχολούμαστε με αυτό. Πιστεύω ότι όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μιας οπτικής 360 μοιρών στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και όταν σκεφτόμαστε σε σχέση με τα καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος, που θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα η αντιπυραυλική ασπίδα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς, αλλά και από τον Νότο.»

Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει η ευρωπαϊκή ικανότητα που προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής MED9 στη Σλοβενία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ρόλο της Ιορδανίας στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Τόνισε ακόμη τη σημασία τήρησης της εκεχειρίας, καθώς και της επίτευξης προόδου στα σημεία του σχεδίου ειρήνευσης του Προέδρου Τραμπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τόσο οι ευρωπαϊκές χώρες διμερώς, όσο και η ΕΕ, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του σχεδίου και κυρίως στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας με αποτελεσματικό τρόπο.

Επίσης ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει με ανθρωπιστική βοήθεια και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Στο επίκεντρο η Γάζα και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Η φετινή Σύνοδος MED9 αποτέλεσε την πρώτη επίσημη συνάντηση των ηγετών των μεσογειακών κρατών της ΕΕ μετά την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ως εκ τούτου, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κυριάρχησε στην ατζέντα των συνομιλιών, με τις εννέα χώρες να αναζητούν κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις εξελίξεις.

Ταυτόχρονα, οι ηγέτες των MED9 συζήτησαν το ζήτημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και τις προκλήσεις που συνδέονται με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής των «27».