Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι ο ρώσος πρόεδρος «δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς». Οι δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας έγιναν σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, η οποία μεταδόθηκε σήμερα.

«Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται πίεση» κατά της Μόσχας, ανέφερε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί ότι, εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, θα θέσει τέλος στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας – αποστολές που, όπως φαίνεται, αποδεικνύονται πιο περίπλοκες από όσο υπολόγιζε.

Αφού εξασφάλισε με πανηγυρισμούς μια συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου αλλά πλέον παραμένει εύθραυστη, ο Τραμπ στρέφει τώρα την προσοχή του στην Ουκρανία, επιδιώκοντας ανάλογη πρόοδο.

Την Παρασκευή υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Ζελένσκι, ασκώντας του πίεση για κατάπαυση των εχθροπραξιών, χωρίς ωστόσο να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Κιέβου για ενισχυμένη στρατιωτική βοήθεια.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε τον διάλογο με τον Πούτιν και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Ο Ζελένσκι δήλωσε στο NBC ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στη συνάντηση: «Είμαι έτοιμος, είπα στον πρόεδρο: “είμαι έτοιμος“».

«Ήθελε να μάθει την άποψή μου», πρόσθεσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Τραμπ «θα τη συζητήσει με τον Πούτιν». Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε τέλος πως, «αν θέλουμε πραγματικά μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, έχουμε ανάγκη από δύο πλευρές».