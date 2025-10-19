Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να απορρίψουν κάθε πολιτική κατευνασμού προς τη Ρωσία, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να εξασφαλίσει αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk από τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι επέστρεψε από την Ουάσιγκτον χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ για παροχή πυραύλων Tomahawk.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με αναφορές από την ουκρανική προεδρία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους ευρωπαίους και αμερικανούς συμμάχους να απορρίψουν κάθε προοπτική κατευνασμού απέναντι στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι επέστρεψε από την Ουάσινγκτον, όπου δεν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προμηθεύσει στο Κίεβο πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι διαθέτουν βεληνεκές 1.600 χιλιομέτρων.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν επιθυμεί κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενόψει συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης να πραγματοποιηθεί το άμεσο μέλλον συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, μιας ομάδας κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισχυρές κοινές θέσεις στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη χώρα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές στην ανατολική και κεντρική Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει τακτικά ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σήμερα, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ανάγκασε ένα εργοστάσιο της Gazprom στην περιοχή του Όρενμπουργκ να διακόψει τη διύλιση φυσικού αερίου από το κοίτασμα Καρατσαγκανάκ του Καζακστάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Καζακστάν.

Δυτικές εταιρείες, όπως η Shell, η Eni και η Chevron, διατηρούν πλειοψηφικά μερίδια στο συγκεκριμένο κοίτασμα, του οποίου το αέριο διυλίζεται κυρίως στη Ρωσία.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την κατάληψη ακόμη δύο χωριών στις επαρχίες Ντόνετσκ και Ζαπορίζια.

Τέλος, και οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι αναχαίτισαν δεκάδες drones που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας την ένταση στο μέτωπο του πολέμου.