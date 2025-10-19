Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στις μαζικές διαδηλώσεις κατά της πολιτικής του στις ΗΠΑ με ένα προκλητικό βίντεο, ανεβάζοντάς το στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Στο βίντεο, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια AI, ο Τραμπ εμφανίζεται με στέμμα βασιλιά, σατιρίζοντας το κίνημα «No Kings», ενώ παρουσιάζεται ως πιλότος ενός μαχητικού αεροσκάφους με το όνομα «King Trump», ρίχνοντας… περιττώματα πάνω στο πλήθος των διαδηλωτών που είχαν βγει στους δρόμους.

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters. This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025

Παράλληλα, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε μια εικόνα με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Βανς να φορούν κορώνες, ενώ κάτω από αυτούς απεικονίζονται ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Χάκιμ Τζέφρις, και ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, φορώντας σομπρέρος. Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Είμαστε διαφορετικοί. Καληνύχτα σε όλους».

We’re built different. Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe — The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025

Το βίντεο αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο Τραμπ δεν δείχνει καμία διάθεση συμβιβασμού απέναντι σε όσους αμφισβητούν την πολιτική του.

Υπενθυμίζεται ότι πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις πολιτικές που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στον Τραμπ. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους κατά του Ντόναλντ Τραμπ.