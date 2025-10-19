Αυτός ο ΠΑΟΚ δεν πάει πουθενά για να κρυφτεί. Μπαίνει σε κάθε γήπεδο για να επιβληθεί, να δείξει ποιος είναι.

Και στη Νέα Φιλαδέλφεια, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που θα λύγιζε πολλές ομάδες, ο Δικέφαλος του Βορρά έπαιξε με μυαλό, θάρρος και πειθαρχία. Νίκη 2-0 επί της ΑΕΚ, με γκολ των Μπάμπα και Κωνσταντέλια, και εμφάνιση που είχε υπογραφή Ραζβάν Λουτσέσκου από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Δεν φοβήθηκε ούτε τη στιγμή ούτε τον αντίπαλο. Έκλεισε τους χώρους, έπαιξε με κοντινές αποστάσεις, κράτησε το κέντρο του καθαρό και χτύπησε εκεί που έπρεπε.

Ο Μπάμπα δικαιώθηκε για τη σταθερότητά του, ανοίγοντας το σκορ σε μια φάση που ξεκίνησε από πίεση και αποφασιστικότητα. Και μετά ήρθε η στιγμή του Γιάννη Κωνσταντέλια — μιας ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας που ώριμα, χωρίς βιασύνη, καθάρισε το ματς με το 2-0, βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα σε ένα από τα μεγαλύτερα διπλά της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου έδειξε ξανά ότι δεν ζει με συνθήματα, αλλά με δουλειά, συνοχή και πίστη στο πλάνο. Κάθε παίκτης ήξερε τι πρέπει να κάνει. Η άμυνα ήταν συμπαγής, το κέντρο έτρεξε και κάλυψε τα πάντα, ενώ η ομάδα έδειξε χαρακτήρα που θυμίζει τις χρυσές σεζόν του 2019 και του 2022.

Σημαντικότερο απ’ όλα όμως είναι το μήνυμα που στέλνει αυτή η νίκη: Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, έτοιμος να παλέψει για κάθε στόχο, χωρίς φόβο, χωρίς δικαιολογίες. Μια ομάδα δεμένη, με προπονητή που ξέρει να τη διαμορφώνει, και με παίκτες που πια πιστεύουν βαθιά στο τι μπορούν να καταφέρουν.

Η Νέα Φιλαδέλφεια είδε ξανά έναν ΠΑΟΚ ώριμο, συγκεντρωμένο, κυρίαρχο. Και αν αυτό το βράδυ είναι ο καθρέφτης του φετινού του προσώπου, τότε η χρονιά προμηνύεται συναρπαστική.