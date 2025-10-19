Ο Ανδαλαουσιανός κλήθηκε να σχολιάσει το αποτέλεσμα του ντέρμπι και επέκτεινε την κουβέντα, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τον Μαρίνο Ουζουνίδη. «Είχαμε ένα σχέδιο πριν το παιχνίδι, το οποίο καταρρίφθηκε στα πρώτα λεπτά, όταν και δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και θα έπρεπε στη συνέχεια να… τραβήξουμε κουπί. Θέλω να πω κάτι στον κόσμο… Σε κάθε προπόνηση έχουμε τέσσερις-πέντε ποδοσφαιριστές τραυματίες και σε κάθε ματς συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Τι έκαναν με τον άλλον προπονητή το καλοκαίρι; Πραγματικά θέλω να ξέρω», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Χιμένεθ, ο οποίος αναφέρθηκε και στον Βοριαζίδη, ««Δυστυχώς είναι μία δυσάρεστη κατάσταση, ένας παίκτης που ήρθε με μεγάλη όρεξη για να βοηθήσει, αλλά είμαι σίγουρος πως θα κερδίσει το παιχνίδι της ζωής του».
Κόντης: «Αξίζαμε τη νίκη, δεχθήκαμε ένα εύκολο γκολ»
Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για τα πολλά ατομικά λάθη, όπως και για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν κράτησε το προβάδισμα
Ξέσπασμα Χιμένεθ κατά Ουζουνίδη: «Τί έκαναν το καλοκαίρι;»
Φοβερό ξέσπασμα από τον Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Nova μετά το 1-1 στο Άρης - Παναθηναϊκός, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Χαμένη ευκαιρία για τους «πράσινους», αντίδραση για τους «κιτρινόμαυρους»
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Σβιντέρσκι, ο Άρης ισοφάρισε με τον Δώνη και το 1-1 δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.
ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα για το ντέρμπι με τον ΑΕΚ
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚγια την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League στη Νεα Φιλαδέλφεια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Οι «κόκκινοι διάβολοι» άλωσαν το Άνφιλντ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε νικηφόρα από το Άνφιλντ ενάντια στην Λίβερπουλ με σκορ 2-1 στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της Premier League. Σκόρερ των γκολ της αναμέτρησης ο Μπουμό στο πρώτο λεπτό, ο Χάκπο στο 78ο που όμως έχασε τα «άχαστα» και ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος στο 84ο λεπτό έδωσε την νίκη στους «κόκκινους […]