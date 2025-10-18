Σοκαρισμένοι είναι όλοι στον Άρη από το πρωί της Παρασκευής, όταν και ενημερώθηκαν για την εξεργασία στα γεννητικά όργανα με την οποία διαγνώστηκε ο Μιχάλης Βοριαζίδης.

Ο 21χρονος μέσος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία πολύ δύσκολη κατάσταση, για την οποία ενημέρωσε ο ίδιος τους συμπαίκτες του στο πλαίσιο της χθεσινής προπόνησης, έχοντας υποβληθεί πρώτα στις απαραίτητες εξετάσεις.

Από την πρώτη στιγμή άπαντες είναι στο πλευρό του, με τον Θεόδωρο Καρυπίδη μάλιστα να αναρτά στα social media μία φωτογραφία του ποδοσφαιριστή.

Τί είναι η εξεργασία στα γεννητικά όργανα;

Η επιστημονική ερμηνεία αναφέρει ότι η εμφάνιση όγκου ή άλλης παθολογικής κατάστασης στον οργανισμό ονομάζεται εξεργασία. Ένας όγκος στα γεννητικά όργανα μπορεί να είναι είτε καλοήθης είτε κακοήθης και η φύση του εξαρτάται από το σημείο εντοπισμού και τα συμπτώματα.

Ο Βοριαζίδης θα υποβληθεί σε επέμβαση την επόμενη Δευτέρα και σταδιακά θα εκτιμηθεί το διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση.