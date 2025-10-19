Σάλο προκάλεσε ο άγριος ξυλοδαρμός την περασμένη Τρίτη (14/10) μιας 43χρονης οδηγού στη μέση του δρόμου στην Ηλιουπόλεως στη Δάφνη, από έναν άνδρα που δήλωσε πλαστικός χειρουργός.

Σύμφωνα ωστόσο με την εκπομπή της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, ο συγκεκριμένος άνδρας μάλλον παριστάνει τον πλαστικό χειρουργό, καθώς φέρεται να μην έχει καν ολοκληρώσει ειδικότητα στην ιατρική. Μάλιστα, άτομο από το φιλικό του περιβάλλον καταγγέλλει, ότι έχει συγκεντρώσει τεράστιο χρηματικό ποσό, κάνοντας κυρίως «μαύρες» συναλλαγές.

Το επεισόδιο ξεκίνησε, όταν ο 40χρονος εκνευρίστηκε, επειδή η γυναίκα έκανε ό,τι προβλέπει ο νόμος, δηλαδή κινούνταν στον δρόμο με 60 χλμ./ώρα, γεγονός που έκανε τον δήθεν πλαστικό χειρουργό να βγει εκτός εαυτού. «Είχε ξεκινήσει μια καταδίωξη από εκείνον. Μου κλείνει τον δρόμο. Εγώ σταματάω, γιατί δεν μπορούσα να τον αποφύγω. Βγαίνει έξω από το αμάξι, ο οποίος ήταν σαν δαιμονισμένος», ανέφερε το θύμα ξυλοδαρμού. «Ήρθε στο αμάξι μου. Χτυπούσε το τζαμί του αυτοκινήτου μου. Χτυπούσε την πόρτα μου. Την ανοιγόκλεισε τρεις φορές με πολλή δύναμη, με πολλή κακία, με πολύ μίσος. Έβριζε, φώναζε», συνέχισε.

Ο 40χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του, την άρπαξε από τα μαλλιά, ξεριζώνοντάς της ακόμη και τούφες, ενώ φέρεται να τη χτύπησε και στο κεφάλι. «Μετά την τρίτη φορά, ανοίγει την πόρτα. Μου αρπάζει το κεφάλι, τα μαλλιά μου. Αρχίζει και με χτυπάει. Μπουνιές στο αυτί μου, στο τιμόνι και προσπαθούσε να με βγάλει έξω με όλη του τη δύναμη», δήλωσε στην συνέχεια το θύμα. Φαίνεται όμως πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά, που αντιδρά παράλογα.

Άνθρωπος από το φιλικό του περιβάλλον μιλά για έναν άντρα με συχνές και αδικαιολόγητες εκρήξεις. «Πρώην σχέση του μας είχε περιγράψει, ότι ήθελαν να διοργανώσουν κάτι. Ο Δ.. επέμενε, ότι θέλει να φέρει άτομα, τα οποία θα έκαναν κανονικά χρήση ναρκωτικών μέσα στο πάρτι και επειδή η σχέση διαφωνούσε, ο Δ.. ξεκίνησε να σπάει, να πετάει πράγματα και να σπάει τους διακόπτες με μπουνιές μέσα στο σπίτι», αποκαλύπτει πρόσωπο από το περιβάλλον του άνδρα.

«Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

Ο 40χρονος εμφανιζόταν στα social media με ιατρική ποδιά, πραγματοποιώντας επεμβάσεις και μεταμοσχεύσεις μαλλιών. «Δεν έχει κάνει ειδικότητα στην ιατρική. Ωστόσο, λειτουργούσε κανονικά σαν πλαστικός χειρουργός. Έκανε μικρό επεμβάσεις, έκανε μεταμοσχεύσεις μαλλιών», αναφέρει μάρτυρας. «Είχε ένα ιατρείο, που φαίνεται ιδιοκτήτης του ιατρείου, το οποίο είναι στο όνομα άλλου ιατρού, ότι δήθεν το λειτουργεί ένας άλλος γιατρός, ο οποίος πληρώνεται, για να χρησιμοποιείται το όνομα του και στην πραγματικότητα ο μόνος που λειτουργεί μέσα στο ιατρείο και κάνει τις επεμβάσεις είναι ο Δ.», συνεχίζει η αποκαλυπτική μαρτυρία.

Μάλιστα, υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι έκανε παράνομες επεμβάσεις και καυχιόταν ότι έχει αποκτήσει τεράστια ποσά «μαύρου» χρήματος. «Ό,τι χρήμα έχει αποκτήσει ο Δ… είναι “μαύρο”. Μάλιστα, έτυχε να παραπονιέται, που δεν έχει αγγίξει ακόμη το εκατομμύριο. Μιλάμε για τεράστιο ποσό χρημάτων, το οποίο είναι όλο “μαύρο”», δήλωσε αναφορικά με τις δραστηριότητες του 43χρονου.

Η δίκη για τον ξυλοδαρμό της άτυχης γυναίκας αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου. Ο 43χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, απειλή και εξύβριση, με τον ίδιο πάντως να αρνείται τις κατηγορίες.