Σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις των τελευταίων ετών στη βιομηχανία πολυτελείας, ο γαλλικός όμιλος Kering – που ελέγχει κορυφαίους οίκους όπως Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta και Balenciaga – βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη συμφωνία πώλησης της θυγατρικής του Kering Beauty στη L’Oréal. Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται άνω των 3 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Πίσω από την επιχειρηματική αυτή κίνηση βρίσκεται ο François-Henri Pinault, πρόεδρος και βασικός μέτοχος της Kering, αλλά και ιδιοκτήτης της γαλλικής Ρεν. Με τη διπλή του ιδιότητα – ως ηγετική φυσιογνωμία του διεθνούς luxury και παράλληλα παράγοντας του γαλλικού ποδοσφαίρου – ο Pinault επιδιώκει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για τον όμιλο, σε μια περίοδο που η αγορά της μόδας παρουσιάζει επιβράδυνση, ιδιαίτερα στην Κίνα.

Η Kering εισήλθε δυναμικά στον χώρο των καλλυντικών μόλις πριν από δύο χρόνια, με την εξαγορά του οίκου αρωμάτων Creed έναντι 3,5 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η παρατεταμένη κάμψη του Gucci – που καταγράφει πτώση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος – ασκεί πίεση στα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου. Οι αναλυτές αναμένουν τα οικονομικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου την προσεχή Τετάρτη, με την αγορά να εκφράζει ανησυχία για νέα μείωση εσόδων.

Η στρατηγική ανάκαμψης και οι νέες κινήσεις

Το σχέδιο ανάκαμψης φέρει την υπογραφή του Ιταλού διευθύνοντος συμβούλου Luca de Meo – πρώην επικεφαλής της Renault – τον οποίο ο Pinault προσέλαβε πρόσφατα για να πετύχει δύο κρίσιμους στόχους: τον εκσυγχρονισμό του management και τη μείωση του εταιρικού χρέους. Μία από τις πρώτες κινήσεις του de Meo ήταν η τοποθέτηση της Francesca Bellettini, μέχρι πρότινος επικεφαλής της Saint Laurent, στο τιμόνι του Gucci, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει το πιο εμβληματικό brand του ομίλου.

Αν η συμφωνία με τη L’Oréal – η οποία έχει καταγράψει ανάπτυξη 3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 – οριστικοποιηθεί, η γαλλική εταιρεία καλλυντικών θα αποκτήσει το Creed και τα δικαιώματα ανάπτυξης προϊόντων ομορφιάς για τα πολυτελή ονόματα της Kering, όπως Balenciaga, Bottega Veneta και Alexander McQueen. Για την Kering, η πώληση θα σηματοδοτήσει σημαντική εισροή ρευστότητας, δίνοντας στον Pinault τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε πιο σταθερές και αποδοτικές δραστηριότητες μόδας.

Η «φιλοσοφία ομάδας» στην κορυφή της πολυτέλειας

Η σύνδεση μόδας και αθλητισμού, την οποία προσωποποιεί ο Pinault ως πρόεδρος της Ρεν, φαίνεται να διαπερνά και τη διοικητική κουλτούρα της Kering. Η λογική της «ομαδικής ανασύνταξης» – όπως σε μια ποδοσφαιρική ομάδα που αναζητά νέα δυναμική – βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου ανασυγκρότησης του ομίλου.

Αν το σχέδιο αποδώσει, η Kering θα έχει πραγματοποιήσει ένα καθοριστικό βήμα προς την επιστροφή της στην κορυφή της αγοράς πολυτελείας, αφήνοντας πίσω τη δύσκολη «αγωνιστική περίοδο» των τελευταίων ετών.