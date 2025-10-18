Ένα τεστ αίματος για περισσότερους από 50 τύπους καρκίνου θα μπορούσε να επιταχύνει τη διάγνωση, σύμφωνα με νέα μελέτη. Τα αποτελέσματα μιας δοκιμής στη Βόρεια Αμερική έδειξαν ότι το τεστ ήταν σε θέση να εντοπίσει ένα ευρύ φάσμα καρκίνων, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα δεν διαθέτουν κανένα πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου. Πάνω από το ήμισυ των καρκίνων ανιχνεύθηκαν σε πρώιμο στάδιο, όπου είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν και ενδεχομένως να θεραπευτούν.

Το Galleri, ένα τεστ που αναπτύχθηκε από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Grail, μπορεί να ανιχνεύσει θραύσματα καρκινικού DNA που έχουν αποσπαστεί από έναν όγκο και κυκλοφορούν στο αίμα. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται από το NHS.

Η δοκιμή παρακολούθησε 25.000 ενήλικες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά για ένα έτος, με σχεδόν έναν στους 100 να έχει θετικό αποτέλεσμα. Στο 62% αυτών των περιπτώσεων, ο καρκίνος επιβεβαιώθηκε αργότερα.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Dr. Nima Nabavizadeh, επίκουρος καθηγητής ακτινολογικής ιατρικής στο Oregon Health & Science University, δήλωσε ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι το τεστ θα μπορούσε να “αλλάξει ριζικά” την προσέγγιση στον προληπτικό έλεγχο καρκίνου.

Εξήγησε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό πολλών τύπων καρκίνου νωρίτερα, όταν η πιθανότητα επιτυχούς θεραπείας ή ακόμη και ίασης είναι μεγαλύτερη. Το τεστ απέκλεισε σωστά τον καρκίνο σε πάνω από το 99% αυτών που είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. Όταν συνδυάστηκε με τον προληπτικό έλεγχο μαστού, εντέρου, πνευμόνων και τραχήλου, ο αριθμός των ανιχνευμένων καρκίνων αυξήθηκε επτά φορές.

Σημαντικό είναι ότι τα τρία τέταρτα των καρκίνων που εντοπίστηκαν ήταν αυτοί για τους οποίους δεν υπάρχει πρόγραμμα screening, όπως καρκίνος ωοθηκών, ήπατος, στομάχου, ουροδόχου κύστης και παγκρέατος.

Το τεστ αίματος εντόπισε σωστά την προέλευση του καρκίνου στις 9 από τις 10 περιπτώσεις. Αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το τεστ αίματος θα μπορούσε τελικά να παίξει σημαντικό ρόλο στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου. Ωστόσο, επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στην έρευνα επισημαίνουν ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να αποδειχθεί αν το τεστ μειώνει τη θνησιμότητα από τον καρκίνο.

Η Clare Turnbull, καθηγήτρια μεταφραστικής καρκινικής γενετικής στο Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου του Λονδίνου, δήλωσε:

“Τα δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες, με τη θνησιμότητα ως τελικό σημείο, θα είναι απόλυτα απαραίτητα για να διαπιστωθεί αν η φαινομενικά πρώιμη ανίχνευση με το Galleri μεταφράζεται σε όφελος στη θνησιμότητα.”

Τα κύρια αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας στο Βερολίνο το Σάββατο, αλλά οι πλήρεις λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε περιοδικό με κριτές.

Πολύ θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα μιας τριετούς δοκιμής με 140.000 ασθενείς του NHS στην Αγγλία, που θα δημοσιευτεί του χρόνου. Το NHS έχει δηλώσει προηγουμένως ότι, εάν τα αποτελέσματα είναι επιτυχημένα, θα επεκτείνει τα τεστ σε ένα ακόμη εκατομμύριο ανθρώπους. Ο Sir Harpal Kumar, πρόεδρος της Grail στον τομέα βιοφαρμακευτικών, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα “πολύ πειστικά”.

Σε συνέντευξή του στο BBC Radio 4, ανέφερε: “Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο το κάνει επειδή εντοπίζουμε τους καρκίνους τους πολύ αργά.” Πολλοί καρκίνοι εντοπίζονται όταν είναι “ήδη πολύ προχωρημένοι”, πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι η “μετάβαση σε πρώιμη ανίχνευση, όταν έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε θεραπείες που είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και δυνητικά ιατές.”

Ωστόσο, ο Naser Turabi από το Cancer Research UK προειδοποίησε ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να “αποφευχθεί η υπερδιάγνωση καρκίνων που ενδέχεται να μην προκαλούσαν βλάβη”.

“Η Εθνική Επιτροπή Προληπτικού Ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση των στοιχείων και στον καθορισμό του κατά πόσο αυτά τα τεστ θα πρέπει να υιοθετηθούν από το NHS,” πρόσθεσε.

Πηγή: BBC