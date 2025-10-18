Ένας 54χρονος άνδρας, που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει διαρρήξεις σε καταστήματα στο Κολωνάκι τους τελευταίους μήνες, συνελήφθη από τις Αρχές.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε μετά από κλοπή που είχε διαπράξει μία ημέρα νωρίτερα.

Το MEGA παρουσιάζει βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 54χρονου. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι, από τον Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα της περιοχής, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο δράστης κινούνταν κυρίως τις βραδινές ώρες, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε ό,τι πολύτιμο έβρισκε.

Παράλληλα, προέκυψε ότι ο 54χρονος είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για ληστείες, αποφυλακίστηκε τον Απρίλιο και συνέχισε τη δράση του.