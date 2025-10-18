Μια καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας (Τ.Δ.Ε.Ε.) Συντάγματος οδήγησε στη σύλληψη ενός 54χρονου που είχε μετατρέψει την περιοχή του Κολωνακίου σε πεδίο συνεχών διαρρήξεων τους τελευταίους μήνες.

Ο 54χρονος δράστης, ημεδαπός, εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Οκτωβρίου 2025, ύστερα από στοχευμένες έρευνες και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας είχε αποφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2025 από το Κατάστημα Κράτησης Χανίων και από τότε φέρεται να είχε επιδοθεί σε νέα «σειρά» διαρρήξεων και κλοπών.

Το modus operandi του δράστη – Αποκλειστικά βίντεο από τη δράση του

Στα βίντεο-ντοκουμέντα που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές και Tanea.gr, ο 54χρονος φαίνεται να κινείται τις νυχτερινές ώρες στους δρόμους του Κολωνακίου, καλύπτοντας το πρόσωπό του με ύφασμα ή με το χέρι του, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φορούσε γάντια για να αποφύγει τη λήψη αποτυπωμάτων.

Ο τρόπος δράσης του ήταν χαρακτηριστικός: Παραβίαζε τις κλειδαριές των καταστημάτων με ειδικά εργαλεία και σε ελάχιστα λεπτά αποσπούσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας.

Η έρευνα και η σύλληψη

Η αστυνομική ομάδα που είχε αναλάβει την υπόθεση, υπό την καθοδήγηση του Διοικητή του Τ.Δ.Ε.Ε. Συντάγματος, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον δράστη μέσω του προανακριτικού υλικού και των ψηφιακών δίσκων που κατασχέθηκαν.

Στις 08:20 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 54χρονος.

Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδες αντικείμενα, ανάμεσά τους:

κονσόλα παιχνιδιών και 16 παιχνίδια,

ηλεκτρικό πατίνι,

τηλεοράσεις, οθόνες, υπολογιστές και tablet,

φωτογραφική μηχανή, εξαρτήματα drone,

πίνακες ζωγραφικής και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις διαρρήξεις.

Οι διαρρήξεις που του αποδίδονται

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι διαρρήξεις από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2025, σε επιχειρήσεις και καταστήματα στο Κολωνάκι και στο κέντρο της Αθήνας.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ερευνώνται είναι:

Κλοπή από αποθήκη κοσμηματοπωλείου στην οδό Ηροδότου (24/05/2025) με λεία 3.888 ευρώ.

Διάρρηξη καταστήματος στην οδό Ακαδημίας (05/07/2025) με αφαίρεση χρηματοκιβωτίου, laptop και μετρητών.

Κλοπές από οίκο τελετών, ζαχαροπλαστείο και άλλα καταστήματα στην ίδια περιοχή.

Τελευταίο «χτύπημα» του στις 11/10/2025 σε κατάστημα της οδού Ηροδότου όπου αφαίρεσε 105 ευρώ, έναν υπολογιστή, κάμερα και UPS.

Στον Ανακριτή ο κατηγορούμενος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του. Η επαναπροσαγωγή του ενώπιον του Ανακριτή του 6ου Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών ορίστηκε για τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Το Τ.Δ.Ε.Ε. Συντάγματος συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν ο ίδιος εμπλέκεται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις που έχουν καταγγελθεί στην περιοχή.