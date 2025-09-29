Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος οδηγήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ένας 34χρονος Πολωνός υπήκοος και μια 35χρονη Ελληνίδα, έπειτα από φραστική επίθεση που σημειώθηκε σε βάρος του πρώτου σε εστιατόριο στο Κολωνάκι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 2:00 π.μ. σε κατάστημα επί της οδού Χάριτος, όταν – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – οι δύο πολίτες φέρεται να απηύθυναν προσβλητικά σχόλια προς τον Νίκο Παππά. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ακολούθησε έντονη λογομαχία, με αποτέλεσμα να κληθεί η ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο.

Όλοι μαζί κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου ο ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή σε βάρος του 34χρονου Πολωνού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.