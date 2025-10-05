Μια διάρρηξη που θυμίζει κινηματογραφική σκηνή σημειώθηκε στο Κολωνάκι, όταν άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε διαμέρισμα μέσω φωταγωγού και αφαίρεσαν, μεταξύ άλλων, πολύτιμα κοσμήματα και διαμάντια.

Οι διαρρήκτες εισέβαλαν σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, έχοντας προηγουμένως παραβιάσει το παράθυρο του φωταγωγού. Από το εσωτερικό του σπιτιού αφαίρεσαν τιμαλφή μεγάλης αξίας, όπως κοσμήματα, ρολόγια, διαμάντια και επιχρυσωμένα ασημικά, με τη συνολική λεία να εκτιμάται στις 150.000 ευρώ.

Μέρος των κλοπιμαίων βρισκόταν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο οι δράστες κατάφεραν να ανοίξουν.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, που έχει ξεκινήσει την προανάκριση, συγκεντρώνοντας στοιχεία και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.