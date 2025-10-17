Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, μετέδωσαν δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές.

Νωρίτρα ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με κύριο θέμα στην ατζέντα την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν όπου αποφασίστηκε οι δύο ηγέτες να συναντηθούν ξανά στην Βουδαπέστη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι: «ελπίζουμε κύριε Τραμπ να κατορθώσετε να τερματίσετε τον πόλεμο και στην Ουκρανία» Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι και ο Πούτιν θέλει να τελείωσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα πηγαίνουν καλά μετά την Αλάσκα».

Ακόμη ο Ζελένκι τόνισε ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ο διάλογος και στη συνέχεια να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. «Η δική μας επιθυμία είναι η ειρήνη, όμως ο Πούτιν δεν φαίνεται να την επιδιώκει, γι’ αυτό πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» σημείωσε.

«Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σχετικά με τη μορφή του διαλόγου, είτε αυτός είναι διμερής είτε τριμερής. Το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ αποτελεί την καλύτερη επιλογή, αλλά ακόμη και μία τριμερής συμφωνία με τις ΗΠΑ ως εγγυήτρια δύναμη θα ήταν ένα εξαιρετικό δείγμα τέτοιας δέσμευση» σημείωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η έντονη έχθρα ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι, το βαθύ «μίσος» που υπάρχει μεταξύ τους, είναι κατά τη γνώμη μου ο βασικός λόγος που δυσκολευόμαστε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Αν τα καταφέραμε με 59 διαφορετικές χώρες στη Μέση Ανατολή, είμαι βέβαιος πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και τώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν «πρόωρο» να εφοδιάσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk. «Ελπίζω ότι (οι Ουκρανοί) δεν θα τους χρειαστούν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τους Tomahawk» είπε, καθισμένος απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο. Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η συνεχής στήριξη στο Κίεβο θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ και ο ίδιος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκή εξοπλισμό. Όταν ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν οι ΗΠΑ βρίσκονταν αντιμέτωπες με μια σύγκρουση και χρειάζονταν τους Tomahawk , ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Χρειαζόμαστε τους Tomahawk και πολλά άλλα πράγματα που στέλναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Ξέρετε, δίναμε, τους δίναμε πολλά».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν» ώστε να αναγκαστεί ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι πρότεινε την άμεση ανταλλαγή πυραύλων Tomahawk με ουκρανικά drones. Ο Τραμπ διευκρίνισε πως δεν θα είναι ο Ουκρανός πρόεδρος στην Ουγγαρία, όμως δήλωσε πως θα τον ενημερώνει διακρώς.

«Νόμιζα πως αυτός ο πόλεμος θα ήταν ο πιο εύκολος να τελειώσει αλλά δεν ήταν. Θα τον τελειώσω όμως και θα είναι ο ένατος» είπε ο Τραμπ. «Όσους πολέμους κι αν τελειώσω και όσες ζωές κι αν σώσω, δεν θα πάρω το Νόμπελ Ειρήνης. Κανένας πρόεδρος δεν έχει τερματίσει όσους πολέμους σταμάτησα εγώ. Έχω σώσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους» πρόσθεσε ο Τραμπ.