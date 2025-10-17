Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε τροχιά ντέρμπι, με το βλέμμα στραμμένο στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας απέναντι στην ΑΕΚ και όμως, πίσω από τη φαινομενικά «ουδέτερη» αυτή επανεκκίνηση, κρύβεται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο: ο Δικέφαλος του Βορρά έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε… εξπέρ των επιστροφών μετά από διεθνή break.

Από το άγχος της επανεκκίνησης στο απόλυτο restart

Οι διακοπές για τις εθνικές αποτελούν εδώ και χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου ποδοσφαιρικού καλενταριού. Παίκτες φεύγουν, ταξιδεύουν, επιστρέφουν κουρασμένοι ή με διαφορετικούς ρυθμούς, και οι προπονητές καλούνται μέσα σε λίγες μέρες να «ξαναχτίσουν» συνοχή και ένταση. Για αρκετές ομάδες, αυτό αποδεικνύεται παγίδα. Για τον ΠΑΟΚ, όμως, πλέον είναι ευκαιρία.

Μέχρι πριν λίγες σεζόν, κάθε διακιοπή συνοδευόταν από αγωνιστική… δυστοκία. Το restart μετά τη διακοπή έμοιαζε να «παγώνει» τη μηχανή. Τα τελευταία δύο χρόνια, όμως, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει καταφέρει να αλλάξει πλήρως την εξίσωση.

Το αήττητο εννέα αγώνων και η μηχανή που δεν σταματά

Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν επηρεάζεται, αλλά δείχνει να «ξαναφορτίζει» στις διακοπές. Στους εννέα τελευταίους αγώνες που έδωσε αμέσως μετά από διακοπή για αγώνες εθνικών ομάδων, παραμένει αήττητος με απολογισμό 6 νίκες και 3 ισοπαλίες (6-3-0).

Μάλιστα, το σύνολο του Λουτσέσκου έχει πετύχει 18 γκολ, περίπου δύο ανά παιχνίδι, και έχει δεχθεί μόλις επτά — στατιστική που επιβεβαιώνει την ισορροπία και την πειθαρχία που χαρακτηρίζουν τη δουλειά του τεχνικού επιτελείου.

Η πιο πρόσφατη απόδειξη ήρθε στην Λεωφόρο, με τη νίκη (1-2) επί του ΟΦΗ, όπου ο ΠΑΟΚ έδειξε ξανά ωριμότητα, συγκέντρωση και την ικανότητα να διαχειρίζεται το «μετά» χωρίς να χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.

Το παράδοξο των ντέρμπι – Όταν ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μέσα στη φωτιά

Αν κάτι κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακή αυτή τη στατιστική, είναι το γεγονός ότι οι πέντε από τους εννέα αυτούς αγώνες ήταν ντέρμπι. Αντί να μπαίνει διστακτικά μετά από αποχή, ο ΠΑΟΚ ρίχνεται κατευθείαν στη μάχη — και όχι απλώς αντέχει, αλλά συνήθως πρωταγωνιστεί.

Η περασμένη σεζόν αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: Μετά από δύο φθινοπωρινές διακοπές, ήρθαν δύο ισοπαλίες απέναντι σε Παναθηναϊκό (0-0) και ΑΕΚ (1-1).

Στη διακοπή του Μαρτίου, στην πρεμιέρα των πλέι οφ ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την OPAP Arena με ανατροπή (2-3), σε ένα από τα πιο ηχηρά αποτελέσματα της περιόδου.

Κάθε φορά που το πρωτάθλημα σταματά, ο Δικέφαλος δεν «ξαναμαθαίνει» να τρέχει — συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Κι αυτό ίσως λέει πολλά για τη νοοτροπία που έχει χτίσει αυτή η ομάδα.

Οι αριθμοί των τελευταίων χρόνων

Σεζόν 2023–24

17/9/2023 ΠΑΟΚ – Άρης 0-0

22/10/2023 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 2-0

25/11/2023 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 5-0

31/3/2024 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-3

Σεζόν 2024–25

15/9/2024 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

20/10/2024 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-1

24/11/2024 Αστέρας – ΠΑΟΚ 1-2

30/3/2025 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-3

Σεζόν 2025–26

14/9/2025 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2

Ένα μοτίβο που έγινε ταυτότητα

Αυτό που κάποτε έμοιαζε με «κατάρα» —οι δύσκολες επιστροφές μετά από διακοπές— έχει μετατραπεί σε δείγμα συνέπειας και ελέγχου. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να διαχειρίζεται την παύση, να επιστρέφει με καθαρό μυαλό και να βρίσκει άμεσα ρυθμό, ακόμη κι αν απέναντί του βρίσκεται ο πιο απαιτητικός αντίπαλος.

Κι αν κρίνουμε από τα προηγούμενα χρόνια, το ντέρμπι με την ΑΕΚ έρχεται σε… γνώριμο timing. Γιατί για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, οι διακοπές του πρωταθλήματος δεν είναι εμπόδιο — είναι απλώς η ησυχία πριν από την επόμενη καταιγίδα.