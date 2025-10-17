Δημοφιλή
- 1
Αποποίηση κληρονομιάς: Απλοποιείται η διαδικασίαι πρέπει να ξέρουν οι κληρονόμοι
- 2
Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του - Η ανακοίνωση «βόμβα»
- 3
Επίδομα 250 ευρώ: Οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα χωρίς να κάνουν αίτηση - Ποιοι τα δικαιούνται
- 4
Λύκοι, αγριογούρουνα και αρκούδες σε πόλειςι φταίει; - Ο ΓΓ Δασών απαντά στα «ΝΕΑ»
- 5
Συντάξεις Νοεμβρίου: Ανατροπή με την 28η Οκτωβρίουι αλλάζει στις ημερομηνίες πληρωμής
- 6
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγ
- 7
Σε ευάλωτες οικογένειες θα δοθούν 7.000 «ορφάνα» σπίτια - Νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές
- 8
«Έμφραγμα» για τις νέες ταυτότητες - Ούτε για «δείγμα» ραντεβού έως τον Απρίλιο στην Αττική
- 9
Μεγάλη αγορά για την άμυνα της ετοιμάζει η Ελλάδα: Drones - φρουροί σε όλο Αιγαίο
- 10
Ο Καραμανλής δοκιμάζει τις αντοχές του Μαξίμου
Ολυμπιακός: Επιστροφές και απουσίες στην αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του, για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού, με την ΑΕΛ Novibet
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η αστείρευτη «δίψα» για γκολ και… δόξα
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία, πλησιάζοντας σε ένα ρεκόρ που κανείς δεν έχει καταφέρει πριν. Μια πορεία γεμάτη γκολ και επιτεύγματα που επιβεβαιώνουν την ανυπέρβλητη κλάση του. Ο Πορτογάλος σταρ έχει πετύχει 948 γκολ στην καριέρα του και διατηρεί εξαιρετικό μέσο όρο πάνω από... 50 γκολ ετησίως από το 2010
EuroCup Γυναικών: Η Μπεσίκτας «σερβίρει» πρόκληση στον Αθηναϊκό και… ανάβει φωτιές
Μπορεί ο Αθηναϊκός να γνώρισε τη δεύτερη του ήττα στο φετινό EuroCup Γυναικών, με 87-84 από την Μπεσίκτας, ωστόσο το πραγματικό «ντέρμπι» εκτυλίχθηκε στα social media και όχι εντός των τεσσάρων γραμμών
«Άνω κάτω» η Μπαρτσελόνα λόγω Γιαμάλ;
Ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για «σύγκρουση» του προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, με τη διοίκηση. Το «μήλο της Έριδος» που οδήγησε σε αυτό το περιστατικό, δεν είναι άλλος από τον «αστέρα» της ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ