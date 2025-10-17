Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας και θείος θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο κ. Πλακιάς ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ότι «ο καιρός θα σβήσει τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών».

Όπως τόνισε, δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση επιχειρεί να «σβήσει» τα αδικοχαμένα παιδιά, καθώς «τα έσβησε μια φορά με το έγκλημα των Τεμπών και ακόμη μία όταν πέταξαν τα λείψανά τους στο Κουλούρι».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως, αν σβηστούν τα ονόματα, θα μεταβεί ο ίδιος στο σημείο για να τα ξαναγράψει. Αν επιχειρήσουν να τον απομακρύνουν οι αστυνομικές αρχές, δήλωσε πως θα σταθεί εκεί ο ίδιος, στη θέση των ονομάτων, μέχρι να δικαστούν τα πολιτικά πρόσωπα που θεωρεί υπεύθυνα για το έγκλημα.

«Τα ονόματα των παιδιών θα μείνουν ανεξίτηλα στις καρδιές όλων μας», ανέφερε μιλώντας στο OPEN.

Ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε ακόμη ότι έχει συνηθίσει σε αντίστοιχα σχόλια και προσβολές από κυβερνητικά στελέχη, τονίζοντας πως «είναι περαστικοί».

Ερωτηθείς για τη δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, σύμφωνα με την οποία το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι αφιερωμένο σε όσους έπεσαν για την πατρίδα και όχι στα θύματα των Τεμπών, ο κ. Πλακιάς απάντησε χαρακτηριστικά: «Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα».