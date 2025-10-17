Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται φωτιά η οποία ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα.

Για την πυρκαγιά ήχησε το 112 για μέτρα προς τους κατοίκους της γύρω περιοχής.

«Ενεργοποίηση 112

Καπνοί στην περιοχή #Αλεπού_Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση

Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112