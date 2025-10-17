Λήγει η προθεσμία, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025–2026. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδίκευση στον τουρισμό και τη φιλοξενία, έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία 4 και 5 και αμοιβή κατά τη διάρκεια της μαθητείας.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες:

– Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

– Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης

– Τεχνίτης επισιτισμού

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Για την ειδικότητα «Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Η προθεσμία λήγει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στις 23:59.

Οι πόλεις λειτουργίας των ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.

Ειδικότητες ανά σχολή

Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου και τεχνίτης επισιτισμού.

Μυτιλήνη και Πάτρα: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επισιτισμού.

Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα: Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου.

Οι ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή (Νοέμβριος–Απρίλιος) και πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος-Οκτώβριος), με 8ωρη απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών ανέρχεται σε 186,70 ευρώ.

Παροχές για τους/τις μαθητές/τριες

Οι συμμετέχοντες/ουσες στις ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ απολαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σπουδών και υποστήριξης:

– Αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας.

– Σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.

– Εκπαίδευση από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό.

– Επίδομα στέγασης 240 ευρώ μηνιαίως και σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα κριτήρια.

– Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι απόφοιτοι των ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ διαθέτουν αυξημένες προοπτικές απασχόλησης, καθώς οι ειδικότητες διαμορφώνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη συνεργασία της ΔΥΠΑ με κορυφαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=peiramatikes-skholes-epas-dypa&tab2=&tab3=