Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Επίδομα της ΔΥΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη και καλύπτει επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, με ποσά που κυμαίνονται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ ανάλογα με το επάγγελμα και τα ημερομίσθια του 2024. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, ενώ δίνεται και η δυνατότητα και μέσω ΚΕΠ. Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, καθώς και όσοι εργάζονται μέσω προσωρινής απασχόλησης στον τουρισμό και επισιτισμό, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις Χορήγησης

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού εποχικού επιδόματος είναι οι εξής:

Να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο της καταβολής του επιδόματος έτος, εν προκειμένω το 2024, ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, εντός των ελάχιστων και ανώτατων ορίων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2024) σε οποιαδήποτε ειδικότητα να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια, για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους.

Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2025 – 30/11/2025).

Η ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο αποδεικνύεται:

α) Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (από 10.09.2025-30.11.2025). Δεν αποτελεί κώλυμα, εάν στο τρέχον έτος εργάζεται παράλληλα και σε άλλη εργασία εκτός κλάδου, ακόμη κι αν σε αυτήν έχει περισσότερες ημέρες ασφάλισης, αρκεί να διατηρεί και την ιδιότητα του κλάδου του, δηλαδή να απασχολείται και σε αυτόν.

β) Από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα (και ανεξαρτήτως του χρόνου που εκδόθηκε το δελτίο). Στην περίπτωση που το δελτίο διεγράφη πριν από την έναρξη καταβολής του βοηθήματος θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όταν η διαγραφή γίνεται λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που συνεχίζεται κατά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος.

Για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους , να μην συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος (10.9 – 30.11), ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε τακτική επιδότηση ή όχι.

, να μην συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος (10.9 – 30.11), ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε τακτική επιδότηση ή όχι. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2024) να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα, για όλες τις κατηγορίες εκτός των οικοδόμων , καθώς για τους τελευταίους βασική προϋπόθεση είναι η αποκλειστική απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες (βλ. παρακάτω «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ»). Ως απασχόληση σε άλλο κλάδο νοείται και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

, καθώς για τους τελευταίους βασική προϋπόθεση είναι η αποκλειστική απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες (βλ. παρακάτω «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ»). Ως απασχόληση σε άλλο κλάδο νοείται και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να μην έχουν συμμετάσχει/συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α από τα οποία λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στο έτος 2025.

Για όλες τις κατηγορίες πλην των οικοδόμων , πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ιδιαίτερες Προϋποθέσεις για τους Οικοδόμους

Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος (2024) θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες.

Στον προβλεπόμενο αριθμό των 95-210 ημερών ασφάλισης που πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ως οικοδόμοι συνυπολογίζεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει από 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

Δεν πρέπει να ήταν το έτος 2024 εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης

Η αίτηση υποβάλλεται με δύο τρόπους

μέσω των e-services ΔΥΠΑ ή

μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω των e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Οι αιτήσεις μέσω των ηλεκτρικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ υποβάλλονται από την 10.09.2025 έως την 30.11.2025, ενώ μέσω των ΚΕΠ από την 23.09.2025 έως την 30.11.2025.

Δικαιολογητικά

Η αναζήτηση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής γίνεται με αυτεπάγγελτο έλεγχο από τις Υπηρεσίες.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα και οι δικαιούχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι τα εξής:

1. Για τους πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3386/05, οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία ή, προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομοτεχνικών έργων, για ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργου.

2. Για τους μουσικούς, χορευτές και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις: βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

3. Για τους Χειριστές ανυψωτικών, εκσκαπτικών κ.λπ. μηχανημάτων: άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Στην επαγγελματική κατηγορία των χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων υπάγονται και οι βοηθοί αυτών, για τη δε καταβολή του βοηθήματος θα πρέπει να επισυνάπτουν σχετική βεβαίωση ότι έχουν δικαίωμα άσκησης του βοηθού χειριστή.

4. Για τους Σμυριδορύκτες Νάξου: βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α.

5. Για όσους ασφαλίζονται με τρόπο πλασματικό (π.χ. δασεργάτες, ηθοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λπ.).: Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Σημειώνεται ότι για τους ελεύθερους δασεργάτες (όχι μέλη συνεταιρισμών) η ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο αποδεικνύεται από την αναγγελία πρόσληψης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ενώ για τα μέλη συνεταιρισμών από Βεβαίωση από τον συνεταιρισμό & τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν.

6. Για τους οικοδόμους, για τη διακρίβωση του αν ήταν το προηγούμενο έτος εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς: έντυπο της ΑΑΔΕ – «Ε3 Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (ελέγχεται ο αριθμός μισθωτών στον πίνακα Β > Απασχολούμενο Προσωπικό> Αριθμός μισθωτών (κωδ.026)).

Εξυπακούεται ότι οι Υπηρεσίες ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης οφείλουν να αναζητούν είτε αυτεπάγγελτα είτε από τους ασφαλισμένους επιπλέον των ανωτέρω στοιχεία, εφόσον αυτά απαιτούνται για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο (π.χ. έναρξη της στράτευσης, βεβαιωμένη ασθένεια, στοιχεία συνταξιοδότησης, στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ο.κ.).

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι κατά την αίτησή τους οφείλουν να επιλέξουν σωστά τον κλάδο για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, γιατί οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ του κλάδου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και της ασφαλιστικής τους κατάστασης συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής τους. Επίσης, οφείλουν να αποτυπώνουν στην αίτησή τους με προσοχή όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Με δική τους ευθύνη για την ορθότητά του, δηλώνουν και τον αριθμό καταθετικού λογ/σμού τους (ατομικού ή κοινού), σε μορφή ΙΒΑΝ, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στον οποίο υποχρεωτικά είναι πρώτοι δικαιούχοι, όπου και θα πιστωθεί το βοήθημα.

Ύψος Ειδικών Εποχικών Βοηθημάτων

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος εξαρτάται από το ισχύον κατά την περίοδο καταβολής του ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο ανέρχεται στα 39,30 €, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8233/27-03-2025 K.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1476).

Το ύψος του βοηθήματος ανά κατηγορία αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: