Για περισσότερα από 40 χρόνια, το άτομο που ευθύνεται για τον βίαιο βιασμό και τη δολοφονία μιας 16χρονης στο Λονγκ Άιλαντ είχε αποφύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το DNA από ένα καλαμάκι smoothie είναι τώρα το κεντρικό στοιχείο που χρειάζονται για να καταδικάσουν τον δολοφόνο της.

Η Τερέσα Φούσκο εξαφανίστηκε στις 10 Νοεμβρίου 1984. Τελευταία φορά την είδαν αργά εκείνο το βράδυ να φεύγει κλαίγοντας από το παγοδρόμιο Hot Skates στο Λίνμπρουκ της Νέας Υόρκης, όπου είχε μόλις απολυθεί από τη δουλειά της στο σνακ μπαρ. Το γυμνό της σώμα εντοπίστηκε περίπου ένα μήνα αργότερα, θαμμένο κάτω από φύλλα σε ένα δασώδες σημείο λίγα τετράγωνα από το παγοδρόμιο. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι είχε στραγγαλιστεί με ζώνη και είχε βιαστεί.

Οι αρχές της κομητείας Νασάου ανακοίνωσαν τη σύλληψη του 63χρονου σήμερα Ρίτσαρντ Μπιλοντό, πρώην ιδιοκτήτη καφετέριας, ο οποίος θεωρείται ο δράστης του φρικτού εγκλήματος. Η έρευνα αναζωπυρώθηκε όταν, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μπιλοντό αγόρασε ένα ποτό κοντά στο σπίτι του και πέταξε το ποτήρι με το καλαμάκι στα σκουπίδια. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν το αντικείμενο, το έστειλαν για ανάλυση και βρήκαν απόλυτη ταύτιση του DNA με το γενετικό υλικό που είχε εντοπιστεί στο σώμα της 16χρονης.

Η εισαγγελέας της υπόθεσης επιβεβαίωσε ότι «το DNA από το καλαμάκι ταίριαζε πλήρως με το δείγμα που είχε ληφθεί από το σώμα της Τερέζα». Όπως τόνισε, αυτή τη φορά οι αρχές έχουν στα χέρια τους τον πραγματικό δράστη.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και το 2003, όταν είχαν συλληφθεί και καταδικαστεί τρεις άνδρες, οι Τζον Ρεστίβο, Ντένις Χόλστεντ και Τζον Κόγκουτ, οι οποίοι ωστόσο αθωώθηκαν έπειτα από επανεξέταση του DNA, αφού πέρασαν 18 χρόνια στη φυλακή. Οι τρεις άνδρες στη συνέχεια δικαιώθηκαν δικαστικά, λαμβάνοντας αποζημίωση 43 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ποτέ δεν έχασα την ελπίδα μου. Πάντα πίστευα στο σύστημα. Για μένα και την οικογένειά μου, η σύλληψη του πραγματικού ενόχου φέρνει ανακούφιση, όσο οδυνηρό κι αν είναι να ξαναζώ τα γεγονότα. Είμαι ευγνώμων που ήρθε επιτέλους η ώρα της δικαίωσης», δήλωσε ο πατέρας της άτυχης Τερέζα, Τόμας Φούσκο.

