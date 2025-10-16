Ο Αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, έφερε την Τετάρτη ένα drone Shahed-136 στην ομιλία του στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Ουέστμινστερ, με στόχο την προειδοποίηση των Ευρωπαίων ομολόγων του για την ανάγκη προετοιμασίας για ρωσικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.

«Υποτίθεται ότι θα είχαμε κυρώσεις, αλλά αντ’ αυτού είχαμε την Αλάσκα», ανέφερε με αιχμηρό τρόπο στο Fox News o Σικόρσκι για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν.

To καταρριφθέν ιρανικό drone Shahed-136 – αποτελεί κομβικής σημασίας όπλο στον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Αυτή είναι η πρώτη δημόσια παρουσίασή του στην Ευρώπη, αλλά και μια σοβαρή υπενθύμιση του ιρανικού ρόλου στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία – και της αυξανόμενης απειλής των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την Ευρώπη.Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πέντε χρόνια για τις πολεμικές τους προετοιμασίες, σύμφωνα με το στρατιωτικό σχέδιο, που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη και το οποίο περιήλθε σε γνώση του POLITICO.

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει μια επαρκώς ισχυρή αμυντική στάση, ικανή να αποτρέπει με αξιοπιστία τους αντιπάλους της και να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», αναφέρει το προσχέδιο του σχεδίου, για το οποίο θα συζητήσουν το βράδυ της Τετάρτης από τους Υπουργούς Άμυνας, προτού παρουσιαστεί στο Κολέγιο των Επιτρόπων την Πέμπτη.

Władimir Putin zakończy tę wojnę tylko, gdy uzna, że rozpoczęcie jej było błędem. Musi zrozumieć, że tej wojny nie wygra. Tak, Rosja może przegrać tę wojnę, tak jak przegrała wiele innych wcześniej – z Wielką Brytanią, Japonią, Polską lub mudżahedinami w Afganistanie.… pic.twitter.com/iHlgYHfdB8 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2025