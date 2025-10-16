Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει σημαντικά τη στρατιωτική πίεση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, με μια σειρά στρατιωτικών κινήσεων στην περιοχή της Καραϊβικής.

Τουλάχιστον δύο βομβαρδιστικά B-52 απογειώθηκαν από τη Λουιζιάνα και πέταξαν για αρκετές ώρες στον διεθνή εναέριο χώρο ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας. Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την πτήση ως «επίδειξη δύναμης». Τα B-52 έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς δεκάδων βομβών ακριβείας.

Παράλληλα, μονάδα αεροπορίας των Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ πραγματοποιεί πτήσεις στο νότιο τμήμα της Καραϊβικής, κοντά στη Βενεζουέλα. Τα ελικόπτερα προέρχονται από το 160ο Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές αποστολές, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η παρουσία της μονάδας αποσκοπεί στην παροχή επιχειρησιακών επιλογών στον Πρόεδρο Τραμπ, στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης προς τους διακινητές ναρκωτικών στην περιοχή και την κυβέρνηση Μαδούρο.

Η εφημερίδα The New York Times ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε εξουσιοδοτήσει τη CIA να πραγματοποιεί μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα. Η εξουσιοδότηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ κατά του καθεστώτος Μαδούρο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε τουλάχιστον πέντε σκάφη στα ανοικτά της Βενεζουέλας, τα οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, μετέφεραν ναρκωτικά. Κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 27 άτομα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ιδιωτικά ότι κύριος στόχος των επιχειρήσεων είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε τη μυστική επιχείρηση και δήλωσε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο επιθέσεων εντός του εδάφους της Βενεζουέλας.

Το Πεντάγωνο καταρτίζει στρατιωτικές επιλογές για πιθανή κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που ενδέχεται να εμπλέκουν το 160ο Σύνταγμα, γνωστό ως «The Night Stalkers», το οποίο έχει επιχειρήσει στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία.

Επί του παρόντος, στην περιοχή της Καραϊβικής βρίσκονται περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, κυρίως σε βάσεις στο Πουέρτο Ρίκο, καθώς και 2.200 πεζοναύτες σε αμφίβια πλοία επίθεσης. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει οκτώ πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο στην περιοχή.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από την εφημερίδα The Times δείχνουν έξι επιθετικά ελικόπτερα MH-6 Little Bird και τρία MH-60 Black Hawks να πετούν πάνω από ανοιχτή θάλασσα, κοντά σε πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοικτά του Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ο διοικητής του 160ου Συντάγματος, συνταγματάρχης Stephen Smith, αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιχειρήσεις της μονάδας σε σύντομη συνέντευξή του στην Ουάσιγκτον.

Ορισμένα στοιχεία για τις πτήσεις των B-52 δημοσιεύθηκαν νωρίτερα από το The War Zone. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τα επιχειρησιακά θέματα όταν ρωτήθηκε σχετικά για το θέμα την Πέμπτη.

Πηγή: New York Times