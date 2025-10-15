Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι εξουσιοδότησε τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, επισημοποιώντας μια απότομη κλιμάκωση των αμερικανικών προσπαθειών πίεσης κατά του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο.

Η αποκάλυψη έγινε μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, το οποίο επικαλούνταν Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση της απόρρητης οδηγίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφασή του βασίστηκε σε δύο βασικούς λόγους.

Πρώτον, υποστήριξε ότι η Βενεζουέλα έχει απελευθερώσει σημαντικό αριθμό κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και άτομα από ψυχιατρικές δομές, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο καταλήγουν στις ΗΠΑ εξαιτίας της πολιτικής των «ανοιχτών συνόρων». Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, σε ποια σύνορα αναφερόταν.

Δεύτερον, επικαλέστηκε τη μαζική εισροή ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βενεζουέλα, μεγάλο μέρος των οποίων διακινείται μέσω θαλάσσης.

Με πληροφορίες από Reuters