Σε τρομερή βραδιά ο Άρνας Μπουτκέβιτσιους, που πραγματοποίησε ένα εκρηκτικό πρώτο μέρος απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, γράφοντας στατιστικά… video game. Ο Λιθουανός φόργουορντ πέτυχε 20 πόντους με 6/6 τρίποντα, σε μόλις 9 αγωνιστικά λεπτά, ενώ ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 26 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Τα έξι εύστοχα τρίποντα αποτελούν προσωπικό ρεκόρ για τον παίκτη της Ζάλγκιρις, που είχε έως τώρα κορυφαία επίδοση τα 3 τρίποντα απέναντι στη Βίρτους (15/1/2025). Η εμφάνισή του προκάλεσε ντελίριο στις εξέδρες του Κάουνας και έδωσε τεράστια ώθηση στην ομάδα του Κάουνας στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.