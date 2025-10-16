Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο επιστήμονας υλικών Λιανγκμπινγκ Χου και η εταιρεία InventWood που συνίδρυσε, εργάστηκαν για να επανασχεδιάσουν το ξύλο, έναν από τους αρχαιότερους κατασκευαστικούς πόρους της ανθρωπότητας. Η διαδικασία τους βασίζεται στη χημική επεξεργασία των κυτταρίνων του ξύλου και στην έντονη συμπίεση του σε επίπεδο κυττάρου, κάνοντας το αποτέλεσμα εξαιρετικά πυκνό και ανθεκτικό. Το αποτέλεσμα είναι το Superwood, ένα καινοτόμο υλικό που διαθέτει αναλογία αντοχής προς βάρος μέχρι δέκα φορές μεγαλύτερη από τον χάλυβα, ενώ ταυτόχρονα είναι έως και έξι φορές πιο ελαφρύ.

Η παραγωγή του γίνεται σε εργοστάσιο στο Μέριλαντ, όπου η διάρκεια κατασκευής έχει μειωθεί από μέρες σε ώρες, αν και απαιτείται χρόνος για την κλιμάκωση της παραγωγής. Αρχικά, το Superwood θα χρησιμοποιηθεί για εξωτερικές εφαρμογές, όπως δάπεδα και επενδύσεις κτηρίων, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο σχεδιάζεται να μπει και σε εσωτερικά στοιχεία όπως τοίχοι, πατώματα και έπιπλα. Η αντοχή και η ευκαμψία του επιτρέπουν την αντικατάσταση μεταλλικών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά, ενώ στο μέλλον αναμένεται ολόκληρα κτίρια να ανεγείρονται αποκλειστικά με αυτό το υλικό.

Το Superwood δεν είναι απλώς ξύλο που συνδέεται με κόλλες, αλλά έχει μεταμορφωθεί σε μοριακό επίπεδο, γεγονός που το καθιστά 20 φορές πιο ανθεκτικό από το κοινό ξύλο και έως 10 φορές πιο ανθεκτικό σε βαθουλώματα. Επιπλέον, είναι ανθεκτικό σε μύκητες, έντομα και φωτιά, με εξαιρετικές επιδόσεις σε αντίστοιχα τεστ.

Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν η τιμή και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατασκευής του είναι μεγαλύτερα από το συμβατικό ξύλο, οι εκπομπές άνθρακα είναι κατά 90% χαμηλότερες σε σύγκριση με τον χάλυβα. Το γεγονός αυτό το καθιστά βιώσιμη εναλλακτική για κτήρια με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας τόσο στην ανθεκτικότητα όσο και στην προστασία του πλανήτη.

Ο τομέας της οικοδομής βιώνει ήδη αναβίωση με τη χρήση ξύλου σε ψηλά κτίρια, ενώ το Superwood φέρνει νέες προοπτικές για μεγαλύτερες, πιο ανθεκτικές και πιο φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές, ανοίγοντας το δρόμο για την μελλοντική αρχιτεκτονική με υλικά πιο ελαφριά και ισχυρά από ποτέ.