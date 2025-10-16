Η αιτία θανάτου της διάσημης ηθοποιού Νταϊάν Κίτον έγινε επίσημα γνωστή, καθώς η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η αγαπημένη καλλιτέχνις έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 79 ετών, εξαιτίας πνευμονίας.

«Η οικογένεια Κίτον είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και στήριξης που έλαβαν τις τελευταίες ημέρες εκ μέρους της αγαπημένης τους Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου», ανέφεραν οι οικείοι της. Προσέθεσαν ακόμη ότι «αγαπούσε τα ζώα της και στήριζε με συνέπεια την κοινότητα των αστέγων, γι’ αυτό οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε τοπική τράπεζα τροφίμων ή καταφύγιο ζώων θα αποτελούσε ένα υπέροχο και πολύτιμο φόρο τιμής».

Φίλη της ηθοποιού αποκάλυψε ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε «πολύ ξαφνικά» τους τελευταίους μήνες. «Ήταν τόσο απροσδόκητο», δήλωσε στο People, «ειδικά για κάποιον με τόση δύναμη και ψυχή». Όπως πρόσθεσε, η επιδείνωση της Κίτον «ήταν συντριπτική για όλους όσους την αγαπούσαν» και «στους τελευταίους μήνες της ζωής της, βρισκόταν μόνο με την πιο κοντινή οικογένειά της, η οποία επέλεξε να κρατήσει τα πράγματα πολύ ιδιωτικά». «Ακόμη και οι παλιοί φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε», συμπλήρωσε.

Η Κάρολ Μπάγιερ Σάγκερ, στενή φίλη και βραβευμένη στιχουργός, ανέφερε πως η Κίτον «είχε χάσει πολύ βάρος» πριν από τον θάνατό της. «Την είδα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατη», είπε στο People. «Έμεινα έκπληκτη με το πόσο βάρος είχε χάσει».

Άλλος φίλος της από τον χώρο του κινηματογράφου σημείωσε ότι η ηθοποιός «ήταν αστεία μέχρι το τέλος» και ότι ζούσε «ακριβώς όπως ήθελε, με τους δικούς της όρους, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους και τα πράγματα που αγαπούσε πραγματικά». Σύμφωνα με τον ίδιο, «κρατούσε έναν κλειστό κύκλο και της άρεσε έτσι» τα τελευταία χρόνια.

Η Κίτον, της οποίας η καριέρα ξεπέρασε τα πενήντα χρόνια, πέθανε στην Καλιφόρνια. Η ηθοποιός των «Father of the Bride» δεν είχε γνωστοποιήσει κάποιο πρόβλημα υγείας, αν και στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει δύο περιστατικά καρκίνου του δέρματος και μια διατροφική διαταραχή. Τους τελευταίους μήνες είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, ενώ η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram έγινε στις 11 Απριλίου, με φωτογραφία του αγαπημένου της Golden Retriever, Ρέτζι.

Μετά τον θάνατό της, πολλοί πρώην συμπρωταγωνιστές της —μεταξύ αυτών οι Στιβ Μάρτιν, Γούντι Άλεν, Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, Γκόλντι Χον, Μπέτι Μίντλερ, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν, Μέρι Στινμπέργκεν, Μάντι Μουρ και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο— απέτισαν συγκινητικά μηνύματα τιμής στη μνήμη της.

Η Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ, ωστόσο ήταν μητέρα δύο παιδιών: της 29χρονης Ντέξτερ και του 25χρονου Ντιούκ, τους οποίους υιοθέτησε μετά τα 50 της. Όπως είχε δηλώσει στο Ladies’ Home Journal: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήμουν έτοιμη να γίνω μητέρα. Η μητρότητα δεν ήταν μία παρόρμηση που δεν μπορούσα να αντισταθώ. Ήταν περισσότερο μια σκέψη που υπήρχε για πολύ καιρό. Οπότε βούτηξα μέσα».

Στην τελετή Hand & Footprint το 2022, η ηθοποιός είχε σχολιάσει ότι τα παιδιά της «δεν έχουν ενδιαφέρον για ό,τι κάνω, κάτι που θεωρώ πολύ υγιές». «Ζούμε μια σχετικά φυσιολογική — ε, κάπως φυσιολογική — ζωή», είχε προσθέσει.