Μία ώρα πίσω θα πρέπει να ρυθμίσετε τα ρολόγια σας την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, καθώς έρχεται το χειμερινό ωράριο.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00 π.μ..

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς, όμως, μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.

Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

Γιατί συμβαίνει αυτή η αλλαγή;

Ήδη από το 1784 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε εκφράσει την άποψη πως η αλλαγή της ώρας θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας. Οι πόλεμοι και συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι μεγάλες ανάγκες σε ενέργεια, έφεραν την πρώτη εφαρμογή της αλλαγής της θέσης των δεικτών, με την Γερμανία να αποτελεί την πρώτη χώρα, που μετακίνησε την ώρα 60 λεπτά μπροστά το 1916. Την ίδια τακτική ακολούθησε και η Αγγλία, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η τακτική αυτή δεν κρίθηκε απαραίτητη και σταμάτησε. Ωστόσο, Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος την έφερε ξανά στην ζωή των ανθρώπων κι από τότε ισχύει μέχρι σήμερα.