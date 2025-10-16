Αν ψάχνεις πάρκινγκ στην Αθήνα, ξέρεις καλά πόσο δύσκολο είναι. Οπότε, οι επιλογές περιορίζονται στο να νοικιάσεις ή να αγοράσεις θέση στάθμευσης. Και οι δύο επιλογές όμως έχουν γίνει πολύ πιο ακριβές τα τελευταία πέντε χρόνια. Ας δούμε λοιπόν πού οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και ποιες περιοχές «κλέβουν την παράσταση».

Πώληση θέσεων πάρκινγκ

Οι αυξήσεις δείχνουν ότι η αγορά πάρκινγκ στην Αθήνα κινείται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και η ζήτηση συνεχίζει να πιέζει τις τιμές ψηλότερα, ειδικά σε κεντρικές και δημοφιλείς περιοχές.

Δείτε διαφορά τιμών από το 2020 μέχρι σήμερα:

Νέος Κόσμος (Κλειστή θέση, 13 τ.μ.): Από 13.000 € το 2020 σε 24.500 € το 2025, αύξηση 88%

Λυκαβηττός (Κλειστή θέση, 20 τ.μ.): Από 60.000 € σε 90.000 €, αύξηση 50%

Αμπελόκηποι (Κλειστή θέση, 15 τ.μ.): Από 15.000 € σε 25.500 €, αύξηση 70%

Πετράλωνα (Κλειστή θέση, 22 τ.μ.): Από 25.000 € σε 36.000 €, αύξηση 41%

Κυψέλη (Κλειστή θέση, 10 τ.μ.): Από 10.000 € σε 20.000 €, αύξηση 100%

Ιλίσια (Κλειστή θέση, 10 τ.μ.): Από 18.000 € σε 35.000 €, αύξηση 94%

Ενοικίαση θέσεων πάρκινγκ

Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται στις πωλήσεις. Οι τιμές ενοικίασης έχουν εκτοξευθεί με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς.

Δείτε διαφορά τιμών από το 2020 μέχρι σήμερα:

Γκύζη: Από 60 € το μήνα το 2020 σε 150 € το 2025, αύξηση 150%

Αμπελόκηποι: Από 55 € σε 140 €, αύξηση 154%, από τις μεγαλύτερες αυξήσεις της Αθήνας.

Κυψέλη: Από 120 € σε 250 €, αύξηση 108%.

Παγκράτι: Από 120 € σε 250 €, αύξηση 108%.

Βοτανικός: Από 80 € σε 150 €, αύξηση 87,5%.

Σε πολλές περιοχές του κέντρου, η ζήτηση για ενοικίαση είναι μεγαλύτερη από τη διαθεσιμότητα, κάτι που ανεβάζει τις τιμές ακόμη περισσότερο.

Περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Πού «καίνε» περισσότερο οι τιμές:

Κυψέλη: Διπλασιασμός τιμών πώλησης και αύξηση ενοικίασης πάνω από 100%.

Αμπελόκηποι: Έκρηξη τιμών στις πωλήσεις και στις ενοικιάσεις.

Γκύζη: Ενοικίαση +150%.

Λυκαβηττός: Σημαντική αύξηση στην τιμή πώλησης καθώς μια κλειστή θέση πάρκινγκ 20 τ.μ. φτάνει σήμερα τις 90.000 €.

Η αγορά θέσεων πάρκινγκ στην Αθήνα είναι πλέον εξαιρετικά ανταγωνιστική και ακριβή. Οι περιοχές με κεντρική τοποθεσία και περιορισμένη διαθεσιμότητα παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, τόσο στις πωλήσεις όσο και στις ενοικιάσεις. Αν ψάχνεις πάρκινγκ, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για υψηλές τιμές και να ξέρεις πού να ψάξεις για να βρεις την καλύτερη ευκαιρία.

Με στοιχεία από το Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates