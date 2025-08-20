«Χρυσάφι» κοστίζουν οι δυσεύρετες θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα, με τις τιμές αγοράς να φτάνουν ή και να ξεπερνούν αυτές ενός διαμερίσματος.

Συγκεκριμένα:

– Κέντρο Αθήνας: 12 τ.μ. 170.000€, 9,89 τ.μ. 150.000€

– Κηφισιά: 10,12 τ.μ. 170.000€

– Νέο Ηράκλειο: 10,13 τ.μ. 107.631€

«Κάποιες εξ’ αυτών, όταν ειδικά είναι εξωφρενικές και δεν ανταποκρίνονται στη διαθεσιμότητα της αγοράς, ίσως να έχουν να κάνουν και με άλλους λόγους που τώρα εδώ δεν μπορούμε να τους διερευνήσουμε, αλλά όταν βλέπουμε εξωπραγματικές αγοραπωλησίες στο μητρώο, δεν σημαίνει πάντα ότι αυτές οι αγοραπωλησίες ανταποκρίνονται στο ότι κάποιος πήρε ένα πάρκινγκ με 170.000», λέει στο MEGA η μεσίτρια Άννα Μοκάκου.

«Μία μέση τιμή σε μία περιοχή που είναι επιφορτισμένη και δεν βρίσκεις εύκολα πάρκινγκ, είναι 40 με 50.000 για 10 με 12 τετραγωνικά».