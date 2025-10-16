Η Mercedes παρουσίασε το Vision Iconic, ένα πρωτότυπο που ακροβατεί ανάμεσα στην ιστορία και το μέλλον με έντονη την χειροποίητη κατασκευή και την ψηφιακή καινοτομία. Με το Vision Iconic, η γερμανική εταιρεία δείχνει την πρώτη της ματιά για το πώς βλέπει τις λιμουζίνες του μέλλοντος.

Η γραμμή του Vision Iconic παραπέμπει στα μεγάλα GT της μάρκας και τη σχεδιαστική σιλουέτα ενός AMG GT. Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη για να δεχθεί άφθονη πολυτέλεια, με γνώμονα την αυτόνομη οδήγηση που σε αυτά τα μοντέλα ίσως ο οδηγός να είναι περιττός!Ξεχωρίζει μια τρομερή καινοτομία. Η επιφάνεια του οχήματος λειτουργεί ως ενεργό ηλιακό πάνελ χάρη στη νέα φωτοβολταϊκή επίστρωση Solar-Lack, με στόχο να προσφέρει έως 20% ενέργεια στην φόρτιση του οχήματος.

Το Vision Iconic διαθέτει αυτονομία Επιπέδου 4 και δυνατότητες αυτοματοποιημένης στάθμευσης, επιτρέποντας στους επιβάτες να χαλαρώνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το κεντρικό στοιχείο είναι ο πίνακας οργάνων σε σχήμα αιωρούμενου γυαλιού, με το όνομα Zeppelin. Ο σχεδιασμός του θυμίζει τις προσεκτικά τοποθετημένες γραμμές και τα γεωμετρικά σχήματα που ορίζουν το διακοσμητικό, καλλιτεχνικό στυλ. Μόλις ανοίξει η πόρτα, η … αταξία των οργάνων ζωντανεύει με μια αναλογική κινούμενη εικόνα εμπνευσμένη από τους χρονογράφους.

Η Mercedes-Benz αποτίει φόρο τιμής στις κάθετες γρίλιες των εμβληματικών μοντέλων της εταιρείας, όπως τα W 108, W 111 και Mercedes-Benz 600 Pullman. Για το πρόσφατο μοντέλο, η μάσκα, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό όχημα GLC τον Σεπτέμβριο του 2025, διαθέτει ένα κινούμενο σύστημα, ένα φαρδύ χρωμιωμένο πλαίσιο, μια δομή πλέγματος από φιμέ γυαλί και ενσωματωμένο φωτισμό περιγράμματος.